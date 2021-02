Gabriel Jesus marca, e City vence Borussia M’Gladbach; veja os gols

Com gols de Bernardo Silva e Gabriel Jesus, o Manchester City venceu o Borussia Monchengladbach nesta quarta (24), no Puskas Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League. A vitória deixa a equipe de Pep Guardiola muito próxima da vaga nas quartas de final, podendo perder a segunda partida por até um gol de diferença, que avança na competição.

Os clubes agora voltam a se enfrentar no dia 16 março, às 17h (horário de Brasília) no Etihad Stadium, casa da equipe de Manchester.

City vence com um gol em cada tempo

Em ritmo de treino, o Manchester City não teve dificuldades para derrotar o Borussia Monchengladbach. A equipe alemã, pouco criou durante os 90 minutos e viram o português Bernardo Silva abrir o placar para os ingleses aos 28 minutos da primeira etapa. Logo depois de cruzamento perfeito de seu conterrâneo, João Cancelo, o meia apareceu nas costas do adversário, para de cabeça, fazer o primeiro do City.

O gol deu tranquilidade para a equipe inglesa, que continuou dominando as ações do jogo, mas sofria para aumentar o marcador. No entanto, aos 20 minutos da segunda etapa, Gabriel Jesus deu números finais a partida. Sterling recebeu na esquerda, rolou para Cancelo cruzar para Bernardo Silva no segundo pau. O português então ajeitou de cabeça para o centroavante brasileiro, que chegou na bola antes da defesa alemã e colocou no fundo das redes.

Com o 2 a 0 no placar, Guardiola começou a mexer na equipe, pensando no confronto do final de semana. As alterações mantiveram o City melhor no confronto, mas no último lance do jogo, os alemães quase descontaram. Em bola mal recuada por Rodri, Wolf recuperou para o Borussia, mas Ederson fez grande defesa e evitou o gol de honra. Final: Borussia Monchengladbach 0 x 2 Manchester City.

Veja os gols do City

Próximos jogos

O City agora retorna a campo neste sábado (27), pela 26ª rodada da Premier League, e enfrenta o West Ham, no Etihad Stadium. Por outro lado, os alemães também jogam no sábado, mas contra o RB Leipzig, pela 23ª rodada da Bundesliga. Equipes se enfrentam no Red Bull Arena Leipzig.

