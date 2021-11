Hoffenheim x Barcelona: onde assistir a Champions Feminina hoje (17/11)

Abrinco a quarta rodada do grupo C, as equipes de Hoffenheim x Barcelona se enfrentam nesta quarta-feira, 17/11, a partir das 14h45 (horário de Brasília), na Champions League Feminina jogando no Dietmar-Hopp-Stadion. Confira onde assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir a Champions League Feminina hoje: O jogo entre Hoffenheim e Barcelona às 14h45 (Horário de Brasília) terá transmissão da plataforma DAZN, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, além de passar de graça no Youtube da DAZN em parceria com a UEFA.

Quando vai ser: 17 de novembro de 2021

17 de novembro de 2021 Horário: 14h45 (horário de Brasília)

14h45 (horário de Brasília) Local: Dietmar-Hopp-Stadion, cidade de Hoffenheim, na Alemanha

Dietmar-Hopp-Stadion, cidade de Hoffenheim, na Alemanha TV: Sem transmissão

Sem transmissão LiveStream: Youtube da DAZN UWCL ou DAZN no site ou aplicativo (www.dazn.com) por assinatura

Como chegam as equipes para a Champions Feminina?

Em terceiro lugar no grupo C com 3 pontos, as meninas do Hoffenheim precisam desesperadamente do resultado se quiserem avançar para a próxima fase na parte de cima da tabela. Com apenas um vitórias e duas derrotas, miram o confronto desta quarta para alavancar o desempenho em campo.

Enquanto isso, o Barcelona é o atual líder do grupo com 9 pontos, ou seja, venceu os três confrontos que disputou até o momento na Champions League Feminina. Por isso, se quiser manter o desempenho apresentando nos gramados e continuar na posição, precisa ganhar o confronto de hoje custe o que custar.

Escalações de Hoffenheim x Barcelona:

O time alemão não tem baixas para o confronto de hoje. Já para a equipe do Barcelona, Lieke Martens machucou um dedo da mão esquerda e por isso não poderá jogar hoje.

Provável escalação de Hoffenheim:

Hoffenheim: Tufekovic; Katharina, Feldkamp, Specht, Laura; Dongus, Linder, Hagel, Brand; De Caigny, Billa

Provável escalação de Barcelona:

Barcelona: Paños; Rolfo, Léon, Paredes, Torrejón; Jenni, Putelas, Guijarro; Oshoala, Rolfo, Bonmati

Leia também: Quais países da Europa já estão classificados na Copa do Mundo 2022?