Horário e onde assistir ao sorteio das quartas de final da Liga dos Campeões

A Liga dos Campeões 2022/23 segue para a próxima fase, restando apenas oito equipes na competição de elite da Europa para o sorteio das quartas de final da Champions League.

No sorteio, qualquer time pode enfrentar qualquer outro. Não há restrições geográficas nesta fase: tudo pode acontecer. O primeiro time sorteado em cada eliminatória jogará em casa primeiro, com o segundo time jogando em casa no jogo de volta.

Man City, Chelsea, Bayern de Munique, AC Milan, Inter de Milão, Benfica, Napoli e o atual campeão Real Madrid chegaram às oitavas de final da Liga dos Campeões; os sorteios das quartas de final e semifinais ocorrem na sexta-feira às 8h, horário de Brasília.

Os brasileiros podem assistir ao sorteio das quartas de final da Champions League 2023 pela TNT, HBO Max e SBT, inclusive pelo site, Facebook e canal no YouTube da emissora.

Equipes classificadas para as quartas de final da Champions League

Estão classificadas para as quartas desse ano o Chelsea, Benfica, Milan, Baviera, Manchester City, Inter, Real Madrid e Napoli.

O Chelsea se recuperou na segunda mão contra o Borussia Dortmund em Stamford Bridge. No ano passado, eles também chegaram às quartas, caindo para o eventual vencedor, o Real Madrid .

Noutras paragens, o Benfica selou enfaticamente a sua passagem com uma vitória por 5-1 (7-1 no total) na segunda mão sobre o Club Brugge . A seleção portuguesa chega às quartas de final consecutivas pela primeira vez neste século.

O Manchester City , da mesma forma, destruiu o RB Leipzig , com Erling Haaland marcando cinco gols para se tornar o artilheiro do torneio nesta temporada.

O Napoli também se classificou confortavelmente, vencendo o Frankfurt por 3 a 0 na segunda mão (5 a 0 no total), impulsionado por dois gols de Victor Osimhen.

Como funcionam os sorteios?

Os sorteios das quartas e semifinais da Liga dos Campeões serão nesta sexta-feira, às 08h. Não há regras de duelos, então os clubes podem enfrentar oposição do mesmo país. Eles também podem sortear times que jogaram anteriormente na fase de grupos.

Um sorteio final também acontecerá para determinar o time 'da casa' por razões administrativas para o evento decisivo em Istambul, Turquia, em 10 de junho.

Datas da Liga dos Campeões

As partidas de ida das quartas de final serão disputadas na terça-feira, 11 de abril, e na quarta-feira, 12 de abril.

As partidas de volta serão disputadas na terça-feira, 18 de abril, e na quarta-feira, 19 de abril.

As partidas de ida das semifinais serão realizadas nos dias 9 e 10 de maio, e as partidas de volta nos dias 16 e 17 de maio.

A final acontece no dia 10 de junho, no Estádio Olímpico Ataturk, em Istambul, na Turquia.