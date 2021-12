Horário e onde assistir jogo do Zenit x Chelsea hoje ao vivo – 08/12

Já classificado para as oitavas, o Chelsea visita o Zenit nesta quarta-feira, 08/12, com a bola rolando às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio São Petersburgo pela última rodada da Champions League. Com transmissão ao vivo para o Brasil, saiba onde assistir ao jogo do Chelsea hoje na televisão e online.

Horário e onde assistir jogo do Zenit x Chelsea hoje: O jogo do Zenit e Chelsea terá transmissão ao vivo do canal TNT, na TV fechada disponível em operadoras, além da plataforma HBO Max, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo.

Horário: 14h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio São Petersburgo, cidade de São Petersburgo, na Rússia

TV: TNT

LiveStream: HBO Max pelo aplicativo ou site (www.play.hbomax.com) disponível por assinatura

Depois de vencer somente um confronto pelo grupo H, além de empatar outro e perder três, o Zenit não tem mais chances de se classificar para as oitavas de final da Champions. No entanto, o elenco russo entra em campo nesta quarta-feira buscando confirmar 100% a sua participação na Liga Europa, ao terminar em terceiro lugar a temporada estando com 4 pontos.

Enquanto isso, o Chelsea segue em primeiro lugar com 12 pontos, ou seja, disputa a liderança com a Juventus nesta rodada da fase de grupos. Com quatro vitórias e uma derrota, o elenco inglês precisa vencer se quiser permanece no topo do grupo H para chegar com vantagem no sorteio das oitavas de final. Por isso, deve colocar os melhores jogadores em campo hoje.

No último jogo, o Chelsea venceu em casa o Zenit pela fase de grupos.

Escalação de Zenit x Chelsea:

Os russos não poderão contar com Chistiakov, suspenso, e Kritsyuk por lesão.

Do outro lado, Tuchel não terá em seu plantel de jogadores Kovacic, Kanté, Chilwell e Chalobah.

Escalação do Zenit no jogo de hoje:

Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskyy, Douglas Santos, Krugovoi; Malcom, Kuzyaev, Barrios, Claudinho; Azmoun

Escalação do Chelsea no jogo de hoje:

Mendy; Azpilicueta, Silva, Rudiger; James, Loftus-Cheek, Jorginho, Alonso; Mount, Werner, Pulisic

