Horário e qual canal vai passar o jogo da Juventus x Malmo hoje – 08/12

Buscando a liderança do grupo H, a Juventus enfrenta o Malmo nesta quarta-feira, 08/12, às 14h45 (horário de Brasília), pela última rodada da Champions League no Juventus Stadium. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir e horário do jogo da Juventus hoje na televisão e online.

Horário e onde assistir jogo da Juventus x Malmo hoje: O jogo do Juventus e Malmo terá transmissão ao vivo do canal Space, na TV fechada disponível em operadoras, além da plataforma HBO Max, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo.

Horário: 14h45 (horário de Brasília)

Local: Juventus Stadium, cidade de Turim, na Itália

TV: Space

LiveStream: HBO Max pelo aplicativo ou site (www.play.hbomax.com) disponível por assinatura

Em segundo lugar no grupo H com 12 pontos, a Juventus já está classificada para as oitavas de final da Champions League. Entretanto, o time italiano entar em campo nesta quarta-feira buscando o resultado positivo enquanto torce por um tropeço do Chelsea já que quer ficar na liderança em busca da vantagem para o sorteio. Por fim, ao longo do torneio, ganhou quatro jogos e perdeu um.

Enquanto isso, o Malmo já está eliminado da competição na temporada depois que não ganhou nenhum jogo da fase de grupos, empatou somente um e perdeu os outros quatro. Por isso, não tem mais chances sequer de se classificar para a Liga Europa uma vez que o seu saldo de gols é -12, ou seja, para conseguir se igualar ao Zenit, precisaria vencer com muitos gols e o rival não marcar nenhum.

Confira como foi o último jogo entre os dois times.

Escalação de Juventus x Malmo:

Allegri, técnico da Juve, não pode contar com Chiesa, Danilo e Ramsey, lesionados.

Do outro lado, o time sueco ainda não tem Toivonen, Knudsen, Beijmo e Sejdiu para o jogo de hoje.

Escalação da Juventus no jogo de hoje:

Szczęsny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Kulusevski, Rabiot, Locatelli, Bernardeschi; Dybala, Morata

Escalação do Malmo no jogo de hoje:

Dahlin; Larsson, Ahmedhodzic, Nielsen, Moisander; Berget, Christiansen, Innocent, Peña; Birmancevic, Colak

