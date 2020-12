Inter de Milão x Shakhtar Donetsk: onde assistir ao jogo de hoje

Inter de Milão e Shakhtar Donetsk se enfrentam nesta quarta-feira (09), às 17h, pela sexta e última rodada da Champions League, no Estádio Giuseppe Meazza. Ademais, saiba onde assistir ao jogo.

A partida é decisiva para ambas as equipes. Quem vencer, está classificado para a próxima fase do torneio. Porém, o time ucraniano está mais perto de consagrar-se, já que ocupa a segunda posição.

A partida entre Inter de Milão e Shakhtar Doetsk tem transmissão do canal TNT, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através da plataforma EI Plus.

O Mönchengladbach aparece em primeiro lugar no grupo, com oito pontos. Se vencer o Real, está dentro das oitavas. Mas, se perder, precisa torcer por um empate na partida que acontece na Itália.

Atrás, na segunda posição, vem o time ucraniano, com sete. Vencendo, está classificado. Em caso de empate, espera uma derrota dos espanhóis.

Enquanto isso, o Real Madrid recebe o Borussia e precisa de uma vitória para avançar. Já a Inter possui um caminho mais difícil. Além de superar o Shakhtar, precisa que um dos dois do outro confronto vença.

O elenco da Inter não pode contar com Vidal, que se machucou na partida contra o Bologna pelo Italiano. Barella é dúvida.

Já o time visitante não tem Fernando e Júnior Moraes, lesionados. Além disso, Konoplyanka, Kryvtsov, Korniienko, Viunnyk, Ismaily e Malyshev também não aparecem na lista de convocados.

Mas o brasileiro Dentinho estará disponível.

