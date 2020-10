Istanbul Basaksehir x PSG: saiba como assistir ao jogo da Champions League

Istanbul Basaksehir e PSG se enfrentam nesta quarta-feira (28), na Túrquia, às 14h55, pela segunda rodada do grupo H pela UEFA Champions League.

A equipe francesa estreou com derrota para o Manchester United na semana passada e não pontuou. Desse modo, precisa vencer para garantir uma boa posição e, principalmente, a classificação.

Istanbul Basaksehir x PSG: onde assistir?

A partida tem transmissão do canal TNT Brasil, às 14h55 (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode acompanhar no Facebook do Esporte Interativo e na plataforma do EI Plus.

Como estão os times na temporada?

Pelo grupo H da competição, o alemão RB Leipzig é líder, com três pontos. Atrás, vem o Manchester United com a mesma pontuação.

Paris Saint-Germain e Istanbul Basaksehir seguem zerados, já que perderam para o United por 2 a 1 e ao RB Leipzig por 2 a 0, respectivamente.

No campeonato francês, o Paris está inegavelmente bem, ocupando a liderança, com dezoito pontos. Ao todo, são seis vitórias e duas derrotas. Neste fim de semana, venceu o Dijon por 4 a 0.

Por outro lado, o Istanbul Basaksehir está em 11º, com sete pontos no campeonato turco, tendo conquistado duas vitórias, um empate e três derrotas.

Possíveis escalações entre Istanbul Basaksehir x PSG

A equipe da casa tem desfalques para o jogo de hoje. Ugur Uçar e o brasileiro Junior Caiçara seguem indisponíveis.

Entretanto, Nacer Chadli, Rafael e Martin Skrtel foram substituídos na última partida, e assim, podem ou não serem utilizados. Portanto, o treinador Okan Buruk deve mesclar o time utilizando peças do último confronto na liga nacional.

Provável Basaksehir: Gunok; Rafael, Ponck, Epureanu, Bolingoli; Visca, Kahveci, Turuc, Giuliano; Ba, Crivelli

Thomas Tuchel tem muitas baixas no elenco por lesão, como Julian Draxler, Icardi, Paredes e Verratti. Dessa forma, este deve ser o time titular:

Provável PSG: Navas; Florenzi, Diallo, Kimpembe, Kurzawa; Marquinhos, Herrera, Rafinha; Di Maria, Mbappe, Neymar

Outros jogos da Champions League

Estas são todas as partidas que acontecem na tarde desta quarta-feira (28), com início às 14h55 e também 17h. Assim, saiba também onde assistir.

Grupo E

Krasnodar – Chelsea – 14h55 – Space e EI Plus

Sevilla x Rennes – 17h – Space e EI Plus

Grupo F

Club Brugge x Lazio – 17h – EI Plus

Borussia Dortmund x Zenit – 17h – Facebook Esporte Interativo e EI Plus

Grupo G

Ferencváros x Dínamo de Kiev – 17h – EI Plus

Juventus x Barcelona – 17h – Facebook Esporte Interativo

Grupo H

Instanbul Basaksehir x PSG – 14h55 – TNT, Facebook Esporte Interativo e EI Plus

Manchester United x RB Leipzig – 17h – TNT e EI Plus