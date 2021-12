Jogo da Atalanta x Villarreal é adiado por causa da neve

O jogo entre Atalanta x Villarreal na última rodada do grupo F pela Champions League foi adiado pela UEFA nesta quarta-feira, 08/12, após uma intensa tempestade de neve em Bérgamo, na Itália. O jogo foi remarcado para quinta. No momento do disputa, o termômetros da cidade registravam 1 grau.

Atalanta x Villarreal adiado por causa da neve

O confronto entre Atalanta e Villarreal que seria realizado nesta quinta-feira, no Estádio Atleti Azzurri d’Italia, cidade de Bérgamo, na Itália, precisou ser adiado. Inicialmente, a partida atrasou 20 minutos na esperança de uma melhora climática.

Como o tempo não melhorou e sem condições de ter futebol no campo do Atleti Azzurri d’Italia, as duas equipes chegaram ao acordo e adiaram a partida.

Em comunicado, a UEFA informou através do perfil oficial da Champions League que o jogo contará com uma nova data, sem informar quando. Porém, é provável que a partida aconteça na quinta-feira, 09 de dezembro, no mesmo horário que deveria começar hoje.

Esta é a última rodada do grupo F na Champions League.

Quando será a partida entre Atalanta e Villarreal na Champions?

Em comunicado oficial em seu site, a Atalanta informou que o jogo contra o Villarreal em seu estádio será disputado na quinta-feira, 09 de dezembro, com hora a ser definido pela UEFA.

Veja as fotos de como ficaram o local do jogo no exato momento da partida.

Leia também:

Sorteio das oitavas da Champions 2021: data, potes e onde assistir