Jogo da Juventus hoje na Champions: onde vai passar e horário – 05/10

Juventus e Maccabi Haifa se enfrentam nesta quarta-feira, pela terceira rodada da Champions; ambas as equipes buscam a primeira vitória na temporada

A Juventus reúne seus melhores jogadores para enfrentar o Maccabi Haifa nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), no Juventus Stadium, em Turim, pela terceira rodada do grupo H na Champions League. Saiba onde assistir ao jogo da Juventus hoje em todos os estados do Brasil.

Veja onde vai passar jogo da Juventus hoje ao vivo na Champions League

O jogo da Juventus hoje vai passar no HBO Max, às 16h (Horário de Brasília), para todo o Brasil ao vivo.

Procura saber onde assistir ao confronto entre Juventus e Maccabi hoje? O duelo não tem transmissão na televisão, por isso a única maneira de acompanhar os lances vai ser no aplicativo do streaming.

Somente assinantes tem acesso à plataforma. Por R$ 19,90 ou R$ 27,90 ao mês, o torcedor pode tornar-se membro e, dessa maneira, acompanhar aos jogos da rodada da Champions.

A plataforma do HBO Max está disponível para o aplicativo no celular, Android e iOS, tablet, computador e smartv, se o aparelho for compatível.

Informações do jogo da Juventus x Maccabi Haifa hoje:

Data: 05/10/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Árbitro: Sandro Scharer

Local: Juventus Stadium, em Turim

Onde assistir: HBO Max

Confira como foi o último jogo da Juventus.



Como vem as equipes de Juventus e Maccabi Haifa hoje?

Por incrível que pareça, a Juventus ainda não pontuou nesta edição da Champions League. No grupo H ao lado de PSG, Benfica e Maccabi, o elenco italiano vem na terceira posição sem pontos marcados. Por isso, vê a partida desta quarta-feira como a oportunidade perfeita para se reerguer na disputa e buscar a vaga nas oitavas de final. No Campeonato Italiano, a Velha Senhora está em sétimo lugar com 13 pontos.

Do outro lado, o Maccabi faz questão de buscar os três pontos nesta quarta-feira para tornar-se a zebra da edição. Na lanterna do grupo sem pontos conquistados, o time israelense deve manter a escalação 100% titular para enfrentar os italianos, em questão de aproveitar os erros dos adversários e, quem sabe assim, marcar a primeira vitória.

No Campeonato Israelense é o líder com 15 pontos.

Escalação do jogo da Juventus hoje

O técnico Allegri tem o seu elenco quase completo nesta quarta-feira de Champions. Chiesa, Pogba e o brasileiro Kaio Jorge continuam indisponíveis por lesões. O primeiro e o último estão afastados dos gramados desde o ano passado.

Escalação da Juventus: Szczęsny; Cuadrado, Bremer, Bonucci, Danilo; McKennie, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovi e Di María.

Os visitantes têm a baixa de apenas Podgoreanu, por lesão.

Escalação do Maccabi Haifa: Cohen; Haziza, Sundgren, Batubinsika, Goldberg, Cornud; Chery, Lavi, Abu Fani; Pierrot e David.

