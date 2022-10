Jogo do Atlético de Madrid hoje ao vivo onde vai passar (04/10/22)

Em busca da liderança no grupo B da Liga dos Campeões, o jogo do Atlético de Madrid hoje ao vivo vai ser contra o Club Brugge, atual primeiro colocado, nesta terça-feira, 4 de outubro, a partir das 16h (Horário de Brasília), na terceira rodada no Jan Breydel Stadium. Por isso, saiba onde vai passar o jogo de hoje.

Com 6 pontos, o Club Brugge se mantém na primeira posição do grupo com duas vitórias, ou seja, mantém 100% de aproveitamento na fase de grupos. Se vencer nesta terça-feira, poderá aumentar a sua vantagem com relação aos oponentes.

Do outro lado, o Atlético de Madrid segue na terceira posição do grupo com 3 pontos, conquistados em uma vitória e uma derrota entre as duas partidas disputadas. Para chegar até a liderança, terá de vencer e o Leverkusen perder, além de descontar a diferença no saldo de gols com o líder, que é de seis pontos.

Onde assistir jogo do Atlético de Madrid hoje ao vivo

O jogo do Club Brugge e Atlético de Madrid hoje terá transmissão do HBO Max, a partir das 16h (Horário de Brasília), no serviço de streaming.

Para a infelicidade do torcedor, a partida não vai passar em nenhum canal, tanto pela TV aberta como em operadoras de TV fechada. Por isso, a única opção para assistir ao vivo o duelo vai ser no HBO Max.

Para os torcedores que não conhecem, o HBO Max é um serviço de streaming para assinantes, disponível no aplicativo para celular, tablet, computador e smartv, apenas em aparelhos compatíveis com a plataforma. Para acompanhar o jogo de futebol hoje, o torcedor deve tonar-se membro, com valores entre R$ 19,90 até R$ 27,90 ao mês

CLUB BRUGGE X ATLÉTICO DE MADRID:

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Jan Breydel Stadium

Arbitragem: István Kovács

VAR: Bastian Dankert

Onde assistir hoje: HBO MAX

Classificação da Champions atualizada

Após a data FIFA, a maior competição de clubes no futebol está de volta na Europa. São trinta e duas equipes divididas em oito grupos de quatro cada, disputando seis rodadas em pontos corridos.

Mas o que é o sistema de pontos corridos? Significa que cada vitória vale 3 pontos, enquanto cada empate distribui apenas um ponto para cada. Ao fim da sexta rodada, somente os dois primeiros avançam para as oitavas de final.

GRUPO A

1 Napoli – 6 pontos

2 Liverpool – 3 pontos

3 Ajax – 3 pontos

4 Rangers – 0 pontos

GRUPO B

1 Club Brugge – 6 pontos

2 Bayer Leverkusen – 3 pontos

3 Atlético de Madrid – 3 pontos

4 Porto – 0 pontos

GRUPO C

1 Bayern de Munique – 6 pontos

2 Barcelona – 3 pontos

3 Inter de Milão – 3 pontos

4 Viktoria Plzen – 0 pontos

GRUPO D

1 Sporting – 6 pontos

2 Tottenham – 3 pontos

3 Eintracht Frankfurt – 2 pontos

4 Olympique – 0 pontos

GRUPO E

1 Milan – 4 pontos

2 Dínamo – 3 pontos

3 RB Salzburg – 2 pontos

4 Chelseea – 1 ponto

GRUPO F

1 Real Madrid – 6 pontos

2 Shakhtar – 4 pontos

3 Celtic – 1 ponto

4 RB Leipzig – 0 pontos

GRUPO G

1 Manchester City – 6 pontos

2 Borussia Dortmund – 3 pontos

3 Copenhague – 1 ponto

4 Sevilla – 1 ponto

GRUPO H

1 PSG – 6 pontos

2 Benfica – 6 pontos

3 Juventus – 0 pontos

4 Maccabi Haifa – 0 pontos

