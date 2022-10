Atriz se separou do marido após 25 anos de casamento

A atriz Cláudia Abreu e o cineasta José Henrique Fonseca se separaram após 25 anos de casamento, conforme informações publicadas pela jornalista Ancelmo Gois, de O Globo, na manhã deste sábado (1º). Os dois são pais de quatro herdeiros, Maria, Felipa, Joaquim e Pedro Henrique. Saiba quem são os filhos de Cláudia Abreu.

Filhos de Cláudia Abreu

A filha primogênita de Cláudia e José Henrique é Maria Maud, de 21 anos. Seguindo os passos dos pais artistas, a jovem é cantora e lançou a sua primeira música de trabalho em agosto deste ano, chamada “Sempre Chega”. Em entrevista ao Glamurama, ela contou que sempre foi incentivada pelos pais. “Desde criança minha mãe estimulou esse lado musical. Ela e meu pai adoram música, escutamos muito em casa. Fui acostumada a esse ambiente. Lembro de quando íamos viajar de carro escutando Beatles… Várias memórias”, relembra.

A jovem também é compositora e possui mais de 20 músicas autorais, além de tocar piano e violão. Ela já lançou algumas outras faixas, como “584”, “Minha Vingança”, “Preguiça de Você” e “Sem Chão”.

Entre os os filhos de Cláudia Abreu, também está Felipa, de 15 anos. A garota é que a que mais se parece com a mãe e chama atenção por tamanha semelhança com a atriz. Ao contrário da irmã mais velha, leva uma vida mais discreta.

Cláudia e José Henrique também são pais de Joaquim, de 12 anos, e Pedro, de 10. O primeiro garoto nasceu em julho de 2010, enquanto o último filho da atriz nasceu em outubro de 2011.

Em entrevista à revista Elle em julho deste ano, a atriz falou sobre como é ser mãe de quatro. Ela contou que tinha planejado ser mãe dos 30 anos, pois queria viajar e trabalhar bastante antes da maternidade. “Tive uma menina, que foi filha única durante seis anos, e depois tive outros três. Pude viver a maternidade da filha única e, depois, da galera. Posso dizer que foi a maior alegria da minha vida, mesmo que não tenha sido planejado”, disse.

Cláudia é bastante reservada em relação a sua vida pessoal. Ela usa as redes sociais quase sempre para trabalho e quase não posta cliques da rotina ou família.

Cláudia Abreu se separou?

Após 25 anos de casamento, Cláudia Abreu se separou de José Henrique Fonseca. A informação foi divulgada na manhã deste sábado, 1º de outubro. Apesar da separação, eles seguem sócios da produtora Zola Filmes.

Até o momento, os artistas não se manifestaram em suas redes sociais. A última publicação juntos do ex-casal foi em junho deste ano, quando Cláudia fez uma homenagem ao marido no Dia dos Namorados. “E viva o dia do amor!”, escreveu a famosa na época.

Os dois se casaram em 1997 e estavam juntos desde então. Em 2020, durante a pandemia, eles se mudaram com os filhos para Portugal.

Uma das poucas vezes que a atriz falou sobre seu casamento foi em 2019, em entrevista ao canal Hora de Naná. Na época, ela disse que o segredo para uma relação longeva era a honestidade. “Olhar para o outro e saber quem ele é. Se você puder olhar e enxergar a pessoa, quem mora ali, é o mais importante”, disse.

Atualmente, Cláudia está em turnê com a turnê da peça Virgínia, um monólogo, seu primeiro texto de dramaturgia. Ela se apresenta na região Sul neste mês e segue para o Rio de Janeiro até o final de outubro. A produção já passou por São Paulo.

Já José Henrique Fonseca segue trabalhando como cineasta. Há a possibilidade dele dirigir o filme baseado na história da novela Cheias de Charme (2012), mas o projeto ainda não saiu do papel.