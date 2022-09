Jogo do Atlético de Madrid hoje: onde vai passar e horário (13/9)

Pela segunda rodada do grupo B na Liga dos Campeões, as equipes de Bayer Leverkusen e Atlético de Madrid se enfrentam nesta terça-feira, 13 de setembro, às 16h (Horário de Brasília), na BayArena. Confira a seguir no texto onde assistir o jogo do Atlético de Madrid hoje ao vivo.

Também estão no grupo B da Champions as equipes de Porto e Club Brugge.

Onde vai passar o jogo do Atlético de Madrid hoje

O jogo do Atlético de Madrid hoje vai passar no Space, na TV fechada, às 16h (Horário de Brasília).

Além disso, o torcedor também pode assistir no HBO Max, serviço de streaming.

Quer acompanhar todos os lances da Champions nesta terça-feira? O canal Space transmitirá ao vivo para todos os estados do brasil o embate da segunda rodada, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. Basta sintonizar a emissora na programação e curtir.

Outra opção é assistir através do HBO Max, serviço de streaming, disponível por aplicativo no celular, tablet, computador e até na smart TV. Para quem já é assinante, basta acessar a contra com e-mail e a senha, enquanto torcedores que querem se tornarem membros devem acessar o site www.hbomax.com e optar entre duas opções de planos: por R$ 19,90 ou R$ 27,90 ao mês.

Bayer Leverkusen x Atlético de Madrid:

Horário : 16h (horário de Brasília)

: 16h (horário de Brasília) Rodada : 2ª rodada da Champions League

: 2ª rodada da Champions League Arbitragem : Michael Oliver

: Michael Oliver VAR : Chris Kavanagh

: Chris Kavanagh Local : BayArena, em Leverkusen, na Alemanha

: BayArena, em Leverkusen, na Alemanha Onde assistir jogo do Atlético de Madrid hoje: Space e HBO Max

Bayer Leverkusen x Atlético de Madrid: como vem as equipes?

Pela primeira rodada do grupo B, o Bayer perdeu para o Club Brugge. Por isso, buscará a sua primeira vitória nesta terça-feira na fase de grupos, enquanto ocupa a lanterna sem pontos marcados. Mesmo se vencer, ainda pode permanecer na posição dependendo dos resultados dos oponentes. Pelo Campeonato Alemão, o elenco soma apenas 4 pontos, na 17ª posição dentro da zona de rebaixamento.

Aos alemães, os atletas Wirtz, Bellarabi, Adli, Lunev e Palacios estão indisponíveis por diferentes lesões.

Provável escalação do Bayer Leverkusen: Hradecky; Kossounou, Tah, Hincapie, Bakker; Aránguiz, Andrich; Frimpong, Diaby, Hudson-Odoi; Schick.

Do outro lado, o Atlético de Madrid estreou com vitória diante do Porto, dentro de casa. Com o resultado, o elenco espanhol se mantém na liderança do grupo B com 3 pontos, pronto para buscar a segunda vitória na temporada. Pelo Campeonato Espanhol, vem na 6ª posição com 10 pontos, favorito ao título ao lado do Barcelona e Real Madrid.

O goleiro Oblak é dúvida, enquanto Savic, Reguilón e Giménez seguem indisponíveis.

Provável escalação do Atlético de Madrid: Grbic (Oblak); Hermoso, Witsel, Reinildo; Molina, Marcos Llorente, Koke, De Paul, Carrasco; João Félix e Alvaro Morata.

Últimos jogos:

No último sábado (10/09), o Bayer Leverkusen empatou com o Hertha Berlin em 2 a 2, fora de casa, pela sexta rodada do Campeonato Alemão.

Do outro lado, o Atlético de Madrid venceu o Celta de Vigo também no sábado por 4 a 1, dentro de casa, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol.

Os gols foram de Correa, Nunez, contra, Carrasco e De Paul.

Confira como foi a última partida do Atleti.

Jogos da Champions League hoje

A agenda de jogos da Champions League está lotada nesta terça-feira, 13 de setembro. Sete confrontos serão realizados, incluindo Bayer Leverkusen e Atlético de Madrid, pela segunda rodada da fase de grupos.

Com transmissão ao vivo, confira todos os jogos da rodada e saiba onde assistir cada um deles.

Viktoria Plzen x Inter de Milão – 13h45 (Space e HBO Max)

Sporting x Tottenham – 13h45 (TNT e HBO Max)

Liverpool x Ajax – 16h (HBO Max)

Bayern de Munique x Barcelona – 16h (SBT, TNT e HBO Max)

Porto x Club Brugge – 16h (HBO Max)

Bayer Leverkusen x Atlético de Madrid – 16h (Space e HBO Max)

Olympique de Marseille x Eintracht Frankfurt – 16h (HBO Max)

