Jogo do Benfica x Brugge na Champions: transmissão na TV e online (15/02)

Além de ser o atual líder do Campeonato Português na temporada, o Benfica é a grande surpresa da Liga dos Campeões. Depois de conquistar a primeira posição na fase de grupos, desbancando o PSG, o jogo do Benfica nas oitavas de final vai ser nesta quarta-feira, 15 de fevereiro, diante do Club Brugge, na Bélgica.

A partida tem transmissão ao vivo na televisão e também no streaming. A bola rola às 17h, horário de Brasília, por isso você só precisa sintonizar o seu televisor no horário marcado e acompanhar de perto as emoções da maior competição de clubes no mundo.

Este é apenas o jogo de ida, ou seja, ninguém é eliminado se perder.

E o maior torneio de futebol de clubes voltou para as oitavas de final - veja como assistir aos jogos do Brasil.

Como assistir o jogo do Benfica hoje na Champions?

O jogo do Benfica e Club Brugge às 17h na Champions hoje tem transmissão no Space e HBO Max.

TV PAGA: em parceria com a UEFA, o canal Space é o dono dos direitos de transmissão da Liga dos Campeões. É a única emissora que pode exibir os confrontos da competição na TV paga. O torcedor deve sintonizar a emissora para não perder nada da partida nesta quarta-feira.

ASSISTIR ONLINE: quem é assinante pode assistir o jogo do Benfica pelo HBO Max, serviço de streaming da Turner. A plataforma transmite ao vivo as imagens da partida tanto no site (www.hbomax.com) como nos aplicativos para celular, tablet, videogames e smartv.

Quando é o jogo do Benfica da volta?

No jogo de volta na terça-feira, 7 de março, será a vez do Benfica receber o Club Brugge, em partida pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

A disputa será no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal, às 17h (horário de Brasília) nas oitavas. Em clima decisivo, o confronto vai definir quem avança para a próxima fase no torneio.

A plataforma de streaming HBO Max será a responsável por exibir online.

Calendário da Liga dos Campeões de 2023

A Liga dos Campeões 2022-23 começou em setembro do ano passado, antes de um hiato que durou de novembro (para a Copa do Mundo) até 14 de fevereiro. A segunda mão será disputada de 7 a 15 de março. Em abril e maio serão disputadas as quartas e as semifinais, todas culminando na final da Liga dos Campeões em 10 de junho, em Istambul.

Aqui está a programação completa da Liga dos Campeões para os próximos jogos, incluindo onde assistir a cada jogo:

Quarta-feira, 15 de fevereiro

Borussia Dortmund x Chelsea às 17h

Club Brugge x Benfica às 17h

Terça-feira, 21 de fevereiro

Liverpool x Real Madrid às 17h

Eintracht Frankfurt x Napoli às 17h

Quarta-feira, 22 de fevereiro

RB Leipzig x Manchester City às 17h

Inter de Milão x FC Porto às 17h

