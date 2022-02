As oitavas da Champions League vão começar na próxima terça-feira, 15 de fevereiro, com dezesseis equipes em busca da grande final pelo tão sonhado título do continente europeu. Disputada em dois jogos, surge a dúvida entre os torcedores se a Champions League tem prorrogação ou se o gol fora de casa ainda é válido pelo regulamento.

Tem prorrogação no mata-mata da Champions League?

As disputas do mata-mata na Champions League de 2022 terão prorrogação se a partida terminar empatada durante o tempo normal. A prorrogação consiste em dois tempos de 15 minutos, tendo um intervalo de cinco minutos no final de cada tempo.

Avança para a próxima fase quem marcar mais gols durante a prorrogação. No entanto, se o empate persistir, aí a disputa de pênaltis será iniciada entre as duas equipes.

O gol fora de casa não é mais um critério de desempate na fase eliminatória da Champions. Por isso, se o time visitante faz gol no estádio do adversário, a sua marcação tem o mesmo valor do que se feito em casa. Esta é a primeira vez em uma edição da competição que a UEFA que o gol visitante não é mais válido como critério no mata-mata.

Confira a seguir o trecho extraído do regulamento da UEFA sobre a prorrogação na Champions League:

“Para partidas disputadas no sistema de mata-mata, se as duas equipes envolvidas em um empate marcarem o mesmo número de gols nas duas partidas, dois períodos de 15 minutos de prorrogação serão disputados no final da segunda mão. A equipe que marcar mais gols durante a prorrogação se classifica para a próxima fase. Se ambas as equipes marcarem o mesmo número de gols ou nenhum gol for marcado durante a prorrogação, os chutes da marca de pênalti determinam qual equipe se classifica para a próxima fase”.

Oitavas de final da Champions League 2021/22

O mata-mata da Champions League na temporada tem início com as oitavas de final. São oito confrontos em jornada dupla, com o jogo de ida e volta onde quem vencer avançar até as quartas de final.

O sistema de disputa em ida e volta se mantém a semifinal, onde somente na final é que, em jogo e estádio neutro, o grande campeão será revelado ao mundo do futebol.

Acompanhe a seguir as principais disputas das oitavas na temporada e quais times ainda estão no páreo.

Terça-feira (14/02):

PSG x Real Madrid – 17h

Sporting x Manchester City – 17h

Quarta-feira (15/02):

RB Salzburg x Bayern de Munique – 17h

Inter de Milão x Liverpool – 17h

Terça-feira (22/02):

Chelsea x Lille – 17h

Villarreal x Juventus – 17h

Quarta-feira (23/02):

Atlético de Madrid x Manchester United – 17h

Benfica x Ajax – 17h

