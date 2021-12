Jogo do Benfica x Dínamo de Kiev hoje: onde assistir e horário – 08/12

Buscando a classificação na Champions, o Benfica recebe o Dínamo de Kiev nesta quarta-feira, 08/12, a partir das 17h (horário de Brasília), pela última rodada jogando no Estádio da Luz . Com transmissão ao vivo para todo o Brasil, saiba onde assistir o jogo do Benfica hoje na televisão e também no online.

Onde assistir ao jogo do Benfica x Dínamo de Kiev: O jogo do Benfica e Dínamo de Kiev terá transmissão ao vivo do canal Space, na TV fechada disponível em operadoras, além da plataforma HBO Max, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio da Luz , cidade de Lisboa, em Portugal

TV: Space

LiveStream: HBO Max pelo aplicativo ou site (www.play.hbomax.com) disponível por assinatura

Depois de perder inúmeros gols durante as partidas na fase de grupos, o Benfica entra em campo nesta quarta-feira, última rodada, para o tudo ou nada. Além de vencer o confronto, o elenco português tem que torcer também por um tropeço do Barcelona diante do Bayern. Além disso, se o rival empatar, basta o Benfica tirar a diferença no saldo de gols que, aí, avança para as oitavas no grupo E.

Enquanto isso, o Dínamo de Kiev já está desclassificado da Champions League por ocupar a lanterna do grupo com apenas 1 ponto, ou seja, não venceu nenhum jogo, mas empatou um e perdeu os outros quatro. Dessa maneira, entra em campo nesta quarta-feira somente para cumprir tabela e, quem sabe, conquistar o seu primeiro ponto positivo.

No primeiro jogo do grupo na fase, os dois empataram sem gols.

Escalação de Benfica x Dínamo de Kiev:

Jorge Jesus não contará com Lucas Veríssimo, Rodrigo Pinho e Radonjic, todos lesionados.

Do outro lado, os ucranianos não terão apenas Besedin e Kedziora.

Escalação do Benfica hoje:

Vlachodimos; Morato, Otamendi, Vertonghen; Gilberto, Weigl, João Mário, Grimaldo; Rafa, Yaremchuk, Darwin

Escalação do Dínamo de Kiev hoje:

Bushchan; Tymchyk, Zabarnyi, Syrota, Mykolenko; Andriyevskiy, Shepeliev; Karavaev, Buyalskiy, De Pena; Kulach

