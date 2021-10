Jogo do Chelsea x Malmo hoje: onde assistir AO VIVO e horário – 20/10

Chelsea e Malmo se enfrentam a partir das 16 (horário de Brasília), nesta quarta-feira, 20/10, pela terceira rodada da Champions League no Estádio São Petersburgo. Confira todas as informações que você precisa saber e veja onde assistir ao vivo o jogo da Chelsea hoje.

Onde assistir ao jogo do Chelsea x Malmo ao vivo hoje? O confronto entre Chelsea e Malmo a partir das 16h (Horário de Brasília) terá transmissão ao vivo da plataforma HBO Max, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar a partida.

Data: 20 de outubro de 2021

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Stamford Bridge, cidade de Londres, na Inglaterra

TV: Sem transmissão

LiveStream: HBO Max pelo aplicativo ou site (www.play.hbomax.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações do jogo do Chelsea e Malmo

Tuchel ainda não pode contar com Rüdiger e Pulisic, ambos lesionados. Já os suecos contam com uma lista de desfalques para o jogo de hoje, começando com Ahmedhodžić, suspenso, e Lewicki, Beijmo, Toivonen, Knudsen e Sejdiu, todos lesionados.

Chelsea : Mendy; Christensen, Thiago Silva, Azpilicueta; James, Kanté, Mount, Jorginho, Chilwell; Werner, Lukaku

: Mendy; Christensen, Thiago Silva, Azpilicueta; James, Kanté, Mount, Jorginho, Chilwell; Werner, Lukaku Malmo: Dahlin; Larsson, Nielsen, Brorsson; Berget, Rakip, Innocent, Christiansen, Peña; Čolak, Birmančević

Principais informações sobre o jogo de hoje

O elenco do Chelsea entra em campo nesta quarta-feira buscando a sua segunda vitória na Champions pelo grupo H. Neste momento, contabiliza apenas 3 pontos, correspondendo a sua vitória na primeira semana diante o Zenit, enquanto foi derrotada na rodada passada. Agora, segue em segundo lugar.

Enquanto isso, o time do Malmo busca a sua primeira vitória na competição já que, sem pontos marcados, está na lanterna do grupo e, principalmente, ameaçado de ser eliminado sem ao menos tentar a vaga para a Liga Europa na temporada.

