Jogo do Liverpool x Porto hoje: onde assistir, horário e escalações (24/11)

O já classificado Liverpool entra em campo para cumprir tabela contra o Porto, que busca a vice-liderança do grupo B na Champions League nesta quarta-feira, 24/11, a partir das 17h (horário de Brasília), pela quinta rodada no Estádio Anfield. Confira as informações que você precisa saber para assistir o jogo do Liverpool x Porto hoje.

Onde assistir Liverpool x Porto hoje? O jogo entre Liverpool e Porto hoje terá transmissão ao vivo da plataforma HBO Max, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de assistir o confronto da Champions.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Anfield, cidade de Liverpool, na Inglaterra

TV: Sem transmissão

LiveStream: HBO Max pelo aplicativo ou site (www.play.hbomax.com) disponível por assinatura

Em primeiro lugar no grupo B com 12 pontos e já classificado, o Liverpool apenas cumpre tabela nesta quarta-feira em casa, no Anfield. Portanto, com quatro vitórias acumuladas, quer manter o seu saldo positivo para chegar nas oitavas de final com todo o gás necessário e, quem sabe, ir até a final da temporada.

Enquanto isso, o Porto ainda busca a oportunidade de se classificar em segundo lugar no grupo. Porém, além de ganhar os seus confrontos, tem que torcer por tropeços do Atlético de Madrid e Milan. Ao todo, o elenco português venceu uma partida, empatou outras duas e perdeu também uma.

1 Liverpool – 12 pontos

2 Porto – 5 pontos

3 Atlético de Madrid – 4 pontos

4 Milan – 1 ponto

A goleada do Liverpool no primeiro jogo contou com cinco gols. Relembre a seguir no vídeo.

Escalações de Liverpool x Porto:

Klopp não vai contar com Elliot, Firmino, Gomez e Jones, lesionados, o que pode preocupar o comandante mesmo já estando classificado.

O time português, no entanto, não terá Marcano, em recuperação no departamento médico.

LIVERPOOL: Alisson; Williams, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Oxlade-Chamberlain, Fabinho, Henderson; Salah, Minamino, Mané

PORTO: Diogo Costa; Wendell, Mbemba, Pepe, João Mário; Uribe, Sérgio Oliveira, Luis Díaz, Otávio; Taremi, Evanilson

