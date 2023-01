Equipe do Liverpool enfrenta o Wolves nesta terça-feira pela terceira fase da competição inglesa

Onde vai passar jogo do Liverpool hoje na Copa da Inglaterra (17/01/23)

Valendo a terceira rodada da Copa da Inglaterra, o jogo do Liverpool hoje vai ser contra o Wolves nesta terça-feira, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

A bola vai rolar no Molineux Stadium, em West Midlands, vale a classificação para a próxima fase da competição.

Aqui está tudo o que você precisa saber para assistir o jogo de hoje.

Como assistir jogo do Liverpool hoje ao vivo

O jogo do Liverpool hoje terá transmissão da ESPN e STAR+ às 16h45.

Com exclusividade, o canal da ESPN é quem exibe a partida entre Wolves e Liverpool nesta terça-feira, durante a terceira fase da Copa da Inglaterra na temporada.

Somente assinantes das operadoras de TV por assinatura é que podem acompanhar o jogo ao vivo na televisão. Para obtê-lo na programação é necessário entrar em contato com a operadora.

Outra opção é a plataforma de streaming Star +, disponível também para assinantes. O torcedor deve obter o usuário para assistir no site ou pelo aplicativo no celular.

LEIA: Quem é o dono do Arsenal? Conheça a história do bilionário

Wolves x jogo do Liverpool hoje

No fim de semana, o Wolves venceu o West Ham pela rodada do Campeonato Inglês, enquanto ocupa a 16ª posição da tabela com 17 pontos, conquistados em quatro vitórias, cinco empates e dez derrotas na temporada. O time vem buscar a classificação até a próxima etapa para conquistar o título.

Escalação do Wolves: José Sá; Toti, Jonny, Collins, Lembikisa; Nunes, Ait-Nouri, Rúben Neves, Traoré; Guedes e Hee-Chan.

Do outro lado, o Liverpool precisa vencer o jogo desta terça-feira se quiser brigar pelo título da competição na temporada. No fim de semana, o clube comandado por Klopp perdeu para o Brighton por 3 a 0, fora de casa. Na tabela, está em nono lugar com 28 pontos, somados em oito vitórias, quatro empates e seis derrotas.

Escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Konaté, Robertson; Elliott, Thaigo, Fabinho; Salah, Ox-Chamberlain e Gakpo.

Quantas Copa da Inglaterra tem o Liverpool?

O Liverpool tem 7 títulos da Copa da Inglaterra, sendo o quarto maior campeão do torneio inglês.

O elenco está empatado com o Aston Villa na quantidade de títulos. Na liderança do ranking vem o Arsenal, com catorze troféus conquistados.

Arsenal - 14 títulos

Manchester United - 12 títulos

Tottenham - 8 títulos

Chelsea - 8 títulos

Liverpool - 7 títulos

Aston Villa - 7 títulos

Newcastle - 6 títulos

Manchester City - 6 títulos

Blackburn Rovers - 6 títulos

Everton - 5 títulos

West Bromwich - 5 títulos

Wanderers - 5 títulos

Wolves - 4 títulos

Bolton - 4 títulos

Sheffield United - 4 títulos

Sheffield Wednesday - 3 títulos

West Ham - 3 títulos

Sunderland - 2 títulos

Próximo jogo no Campeonato Inglês

O próximo jogo do Liverpool no Campeonato Inglês vai ser no sábado, 21 de janeiro, contra o Chelsea pela vigésima primeira rodada da competição.

O duelo vai ser no Estádio Anfield, na casa dos Reds, às 09h30 (Horário de Brasília), em clássico inglês.

O Liverpool ocupa a nona posição com 28 pontos, empatado com os Blues. Quem vencer sobe na classificação e terá a oportunidade de lutar pela parte de cima.

