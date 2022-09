Jogo do Milan hoje ao vivo: onde vai passar na TV e horário (14/09)

Com a liderança do grupo E na disputa, o jogo do Milan hoje ao vivo vai ser contra o Dínamo Zagreb, às 13h45 (horário de Brasília), nesta quarta-feira, 13 de setembro, no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão. Confira onde assistir ao jogo do Milan hoje e quais são as informações.

Também estão no grupo E da Liga dos Campeões as equipes de RB Salzburg e Chelsea.

Onde vai passar jogo do Milan hoje ao vivo

O jogo do Milan hoje ao vivo vai passar na TNT, na TV fechada, às 13h45 (horário de Brasília). Além disso, o torcedor também pode curtir através do HBO Max, serviço de streaming.

Disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, a TNT é a única emissora que exibe a partida nesta quarta-feira, para todo o Brasil. O torcedor deve sintonizar o canal se quiser acompanhar todas as emoções do embate na segunda rodada.

Outra opção é o HBO Max, serviço de streaming por assinatura disponível tanto no aplicativo, para celular, smart TV, tablet ou computador, como pelo navegador. Para quem já é assinante, basta acessar a plataforma com o e-mail e a senha.

Aqueles que não são assinantes podem recorrer ao site www.hbomax.com para encontrar o melhor pacote ao bolso, entre os valores de R$ 19,90 ou R$ 27,90.

Milan x Dínamo Zagreb:

Horário: 13h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, na Itália

Arbitragem: Jesús Gil Manzano

VAR: Juan Martínez Munuera

Onde vai passar Jogo do Milan hoje ao vivo: TNT e HBO Max

Como vem Milan e Dínamo Zagreb no jogo de hoje?

O Milan não teve a estreia que gostaria na Liga dos Campeões. Na última semana, empatou com o RB Leipzig em 1 a 1, fora de casa. Com esse resultado, o elenco ocupa a vice-liderança do grupo E com apenas 1 ponto, ou seja, pode assumir a liderança se vencer a partida desta quarta-feira. No Campeonato Italiano, o atual campeão vem na terceira posição com 14 pontos, conquistados em quatro vitórias e dois empates.

Ibrahimovic é o desfalque de longa data do técnico Stefano Pioli. Além do sueco, também estão fora os jogadores Rebic, Origi e Krunic.

Provável escalação do Milan: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Rafael Leão; Giroud.

Do outro lado, o Dínamo fez bonito e venceu o Chelsea de maneira totalmente inesperada por 1 a 0, dentro de casa. Líder do grupo com 3 pontos, o elenco croata promete fazer de tudo para levar os três pontos para casa e consequentemente permanecer na ponta da tabela. No Campeonato Croata, também é o líder com 25 pontos, sendo dez de vantagem com relação ao segundo lugar.

Para os croatas, nenhum nova baixas foi detectada no plantel de jogadores.

Provável escalação do Dínamo Zagreb: Livakovic; Moharrami, Ristovski, Sutalo, Peric, Ljubicic; Ademi, Ivanusec, Misic; Orsic e Petkovic.

Últimos jogos:

No último sábado (10/09), o Milan venceu a Sampdoria por 2 a 1, fora de casa, pela sexta rodada do Campeonato Italiano na temporada. Os gols foram de Junior Messias e Giroud, de pênalti.

Do outro lado, o Dínamo venceu o HNK Gorica por 1 a 0, também no sábado, pela nona rodada do Campeonato Croata.

Quais são os jogos da Champions hoje?

Nove partidas serão realizadas nesta quarta-feira, 14 de setembro, com dois horários alternados durante a tarde e transmissão ao vivo. Pela segunda rodada da fase de grupos na Liga dos Campeões, o torcedor deve ficar atento para não perder nenhum lance.

Confira a seguir todos os jogos de hoje na Champions.

Shakhtar Donetsk x Celtic – 13h45 (Space e HBO Max)

Milan x Dínamo de Zabreg – 13h45 (TNT e HBO Max)

Chelsea x RB Salzburg – 16h (HBO Max)

Rangers x Napoli – 16h (HBO Max)

Real Madrid x RB Leipzig – 16h (HBO Max)

Manchester City x Borussia Dortmund – 16h (Space e HBO Max)

Maccabi Haifa x PSG – 16h (TNT e HBO Max)

Copenhague x Sevilla – 16h (HBO Max)

Juventus x Benfica – 16h (HBO Max)

Você também vai gostar de ler: Quais são os maiores campeões do Campeonato Italiano?