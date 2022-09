Jogo do PSG x Juventus hoje vai passar no SBT? Veja programação (6/9)

Preparado para o grande embate do dia? Paris Saint-Germain e Juventus dão início na nova temporada da Champions League nesta terça-feira (6/9), pela primeira rodada do grupo H, às 16h (horário de Brasília), no Parc des Princes. Mas o jogo do PSG x Juventus hoje vai passar no SBT? Confira todas as informações do clássico a seguir no texto.

O grupo H traz as equipes de PSG, Juventus, Benfica e Maccabi Haifa.

Jogo do PSG x Juventus hoje vai passar no SBT?

O jogo do PSG e Juventus hoje vai passar no SBT e TNT, a partir das 16h (horário de Brasília). Além disso, o torcedor também pode assistir a partida no site do SBT de graça e na plataforma de streaming do HBO Max.

Pode comemorar torcedor, porque o clássico na Champions League tem transmissão na TV aberta! O canal do SBT exibe a partida ao vivo para todo os estados do país com narração de Téo José e comentários de Mauro Betting e Nadine Basttos.

Outra opção é assistir pela TNT , disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. No entanto, o torcedor deve obter o canal em sua programação e só assim acompanhar toda a programação ao vivo.

Gosta de assistir pelo celular? Aí, a opção é sintonizar a plataforma de streaming HBO Max, disponível somente para assinantes pelo aplicativo do celular, tablet, computador e smart TV. Para quem não é membro, basta acessar o site www.hbomax.com e escolher o pacote por R$ 19,90 ou R$ 27,90 ao mês.

Mas para o torcedor quer não é assinante, pode assistir também pelo site do SBT (www.sbt.com.br). Isso porque o portal retransmite ao vivo as imagens do canal principal sem cobrar nada pelo torcedor. Basta entrar e pronto, curtir o jogo de futebol!

PSG x Juventus

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Parc des Princes, em Paris, na França

Arbitragem: Anthony Taylor

VAR: Marco Fritz

Rodada: Primeira rodada do grupo H

Onde assistir: SBT, Site do SBT, TNT e HBO Max

Como vem PSG e Juventus no jogo de hoje?

Atual campeão francês, o Paris Saint-Germain segue na busca por seu primeiro título na Champions. No fim de semana, o clube venceu por 3 x 0 a equipe do Nantes, pelo Campeonato Francês, pronto para estrear com o pé direito na competição internacional. Não há como negar que, jogando em casa, o time de Paris é o grande favorito, principalmente com Messi, Neymar e Mbappé no time titular sob o comando do novo técnico Christophe Galtier..

A Juventus, por outro lado, promete fazer tudo ao seu alcance para brigar até a final da temporada na Champions, depois de eliminações seguidas nas últimas edições. No fim de semana a Velha Senhora empatou com a Fiorentina pelo Campeonato Italiano, mas para esta terça-feira promete foco total, pronto para levar os três pontos para casa.

Prováveis escalações de PSG x Juventus

O trio Neymar, Messi e Mbappé deve ser titular para a partida desta terça-feira. Já Icardi não aparece na lista de jogadores convocados pelo PSG na partida desta terça.

Provável escalação do PSG: Donnarumma; Kimpembe, Marquinhos, Sergio Ramos; Nuno Mendes, Renato Sanches, Verratti, Hakimi; Neymar, Messi e Mbappé.

O técnico Allegri tem baixas importantes em seu plantel de jogadores. O goleiro Szczesny e Pogba já estavam indisponíveis, agora Di Maria, nova contratação do elenco na temporada, também ficou fora no duelo desta terça-feira.

Kaio Jorge e Chiesa também seguem fora por longa data.

Provável escalação da Juventus: Perin; Bremer, Danilo, Alex Sandro, Bonucci; Locatelli, Rabiot, McKennie; Vlahovic, Kostic e Milik.

Últimos jogos:

PSG:

Toulouse 0 x 3 PSG – Quarta-feira, 31/08 – Campeonato Francês

Nantes 0 x 3 PSG – Sábado, 03/09 – Campeonato Francês

JUVENTUS:

Juventus 2 x 0 Spezia – Quarta-feira, 31/08 – Campeonato Italiano

Fiorentian 1 x 1 Juventus – Sábado, 03/09 – Campeonato Italiano

Confira como foi a última partida do PSG no fim de semana.

Próximos jogos de PSG e Juventus:

PSG:

PSG x Stade Brestois – Sábado, 10/09 às 12h – Campeonato Francês

Maccabi Haifa x PSG – Quarta-feira, 14/09 às 16h – Champions League

JUVENTUS:

Juventus x Salernitana – Domingo, 11/09 às 15h45 – Campeonato Italiano

Juventus x Benfica – Quarta-feira, 14/09 às 16h – Champions League

