Saiba onde vai passar o jogo do Zenit x Juventus hoje AO VIVO – 20/10

Buscando a permanência na liderança do grupo H, a Juventus visita o Zenit nesta quarta-feira, 20/10, às 16h (horário de Brasília), pela terceira rodada da Champions League no Estádio São Petersburgo. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo da Juventus hoje.

Onde assistir ao jogo da Juventus ao vivo hoje? O confronto entre Zenit e Juventus a partir das 16h (Horário de Brasília) terá transmissão ao vivo da plataforma HBO Max, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar a partida.

Data: 20 de outubro de 2021

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio São Petersburgo, cidade de São Petersburgo, na Rússia

TV: Sem transmissão

LiveStream: HBO Max pelo aplicativo ou site (www.play.hbomax.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações do jogo do Zenit e Juventus

Aos anfitriões, apenas Ozdoev será desfalque para o jogo de hoje. Já o técnico Allegri continua sem Rabiot e Dybala, doente e lesionado, respectivamente, enquanto Kaio Jorge não foi convocado.

Zenit : Kritsyuk; Sutormin, Barrios, Chistyakov, Lovren, Douglas Santos; Malcom, Kuzyaev, Wendel, Claudinho; Azmoun

: Kritsyuk; Sutormin, Barrios, Chistyakov, Lovren, Douglas Santos; Malcom, Kuzyaev, Wendel, Claudinho; Azmoun Juventus: Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Cuadrado; Locatelli, Bentancur, Bernardeschi; Chiesa, Kean

Principais informações sobre o jogo de hoje

O elenco do Zenit entra em campo nesta quarta-feira buscando a segunda vitória pelo grupo H na Champions. Mesmo sendo um difícil confronto nos gramados, o time russo espera contar com o apoio da torcida, que estará em peso no estádio, para dar confiança aos jogadores em campo. Por fim, está em terceiro lugar com 3 pontos.

Enquanto isso, a Juventus tem apresentado grandes dificuldades desde a transferência de Cristiano Ronaldo para o United. No entanto, desfalques também são motivos importantes para o mal desempenho da equipe na temporada. Porém, em primeiro lugar no grupo com 6 pontos, o elenco busca a permanência no topo com a vitória no jogo de hoje.

