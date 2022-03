Jogos de hoje da Champions League: onde assistir ao vivo (15/03)

Dois jogos das oitavas de final vão acontecer nesta terça-feira, 15 de março de 2022, com transmissão ao vivo na televisão e também online. Quem vencer, avança para a próxima fase. Dessa maneira, descubra quais são os jogos de hoje da Champions League para assistir.

Jogos de hoje da Champions League

Hoje, terça-feira em 15 de março de 2022, dois jogos da Champions League acontecem no período da tarde. Trata-se de confrontos das oitavas de final, onde quem vencer segue para as quartas, aguardando o tão esperado sorteio que define o chaveamento de cada um.

De um lado, o Manchester United recebe o Atlético de Madrid em confronto acirrado do começo ao fim. Na primeira partida, os dois ficaram no empate por 1 a 1, onde quem vencer está classificado.

Do outro lado, Ajax e Benfica também entram em campo nesta terça-feira depois de empatar no primeiro jogo, em 2 a 2. Por isso, precisam colocar força total no duelo.

Manchester United x Atlético de Madrid – Jogos de hoje da Champions League

Oitavas de final, às 17h, no Old Trafford, na Inglaterra (SBT, TNT e HBO MAX)

Ajax x Benfica – Jogos de hoje da Champions League

Oitavas de final, às 17h, na Amsterdam Arena, na Holanda (Space e HBO MAX)

Tem prorrogação no mata-mata da Champions League?

Quando é o sorteio da Champions?

O sorteio da UEFA vai acontecer em 18 de março de 2022, sexta-feira, na parte da manhã na sede da entidade em Nyon, na Suíça. A transmissão será do canal SBT e também da própria UEFA, através do Youtube.

Oito equipes disputam as quartas na Champions. O sorteio que define os confrontos da fase vai formar também o caminho até as semifinais, onde quem ganhar os confrontos das quartas também vai conhecer o seu adversário na próxima fase.

A seguir, confira todas as datas restantes da Champions

Quartas de final

Primeiras mãos: 5 e 6 de abril

Segunda mão: 12 e 13 de abril

Semifinais

Primeiras mãos: 26 e 27 de abril

Segunda mão: 3 e 4 de maio

Final

Sábado, 28 de maio (Stade de France, Paris)