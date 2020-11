Juventus x Ferencváros: onde assistir ao jogo da Champions League

A Juventus recebe nesta terça-feira (24), às 17h, o Ferencváros pela quarta rodada do grupo G da Champions League, no Juventus Stadium, em Turim. Então, saiba onde assistir ao jogo.

Na vice-liderança com seis pontos, a equipe italiana precisa vencer este confronto para continuar no páreo com o Barcelona pela liderança. Contudo, para os visitantes, o objetivo é não terminar a fase de grupos em último.

Juventus x Ferencváros: onde assistir?

O jogo entre Juventus e Ferencváros possui transmissão apenas do Facebook do Esporte Interativo, às 17h (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode acompanhar através da plataforma EI Plus.

Como estão as equipes na temporada?

Pelo grupo G da Champions, o Barcelona está em primeiro lugar, com nove pontos. Em segundo lugar, a Juventus, com seis. Em terceiro e quarto, Dínamo de Kiev e Ferencváros, na devida ordem, ambos com um ponto.

A Juve possui duas vitórias e uma derrota. Agora, depende si mesma para classificar-se. Mas, no entanto, a equipe quer a liderança do grupo e, para isso, vai medir forças com o time espanhol. No Campeonato Italiano, está em 4º, com dezesseis pontos.

Os visitantes, contudo, perderam duas vezes e empataram uma, conquistando um único ponto. Se quiser garantir vaga na Liga Europa, precisa terminar em terceiro lugar, ou seja, vencer este e os outros dois jogos. Por outro lado, no Campeonato Húngaro, é o líder, com vinte e três, quatro pontos de diferença para o segundo colocado.

Possíveis escalações de Juventus x Ferencváros

Pirlo, técnico da Juve, perdeu jogadores importantes, afinal tem Chiellini, Bonucci e Ramsey lesionados.

Cristiano Ronaldo e Morata, principais peças do ataque, serão utilizados, principalmente para reforçar o lado ofensivo. Além disso, em entrevista coletiva, Pirlo confirmou que a ideia é tentar utilizar Dybala com a dupla e fazê-lo jogar.

Provável Juventus: Szczesny; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Alex Sandro (Danilo); Chiesa, Bentancur, McKennie, Rabiot; Dybala, Morata, Cristiano Ronaldo.

Já o time húngaro não possui nenhuma baixa no elenco. Assim, pode trazer titulares e reservas.

As armas no ataque devem ser Boli e Heister, atletas responsáveis pelo bom desempenho no campeonato nacional durante as últimas partidas.

Provável Ferencváros: Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Dvali, Botka; Kharatin; Heister, Siger, Uzuni, Israel; Boli.

Confira todos os jogos desta terça na Champions

Além do confronto entre Juventus x Ferencváros, outros sete jogos acontecem nesta terça.

Ademais, todos eles estão disponíveis no EI Plus.

Rennes x Chelsea – 14h55 – TNT e Facebook Esporte Interativo

Krasnodar x Sevilla – 14h55 – Canal Space

Lazio x Zenit – 17h – EI Plus

Borussia Dortmund x Club Brugge – 17h – EI Plus

PSG x RB Leipzig – 17h – TNT

Dínamo de Kiev x Barcelona – 17h – Facebook Esporte Interativo

Manchester United x Istanbul Basaksehir – 17h – Canal Space