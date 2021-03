Juventus x Porto: onde assistir ao jogo da Champions – 09/03/2021

Juventus e Porto se enfrentam nesta terça-feira (09), no Juventus Stadium, na Itália, a partir das 17h (horário de Brasília), no jogo de volta das oitavas de final da Champions League. Na primeira partida, o clube português venceu por 2 a 1. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Juventus x Porto: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo terá transmissão em três lugares:

No canal TNT, na tv fechada. SKY: 108, CLARO/NET:151, VIVO:100/658, OI:48

Facebook da TNT Sports

Serviço de streaming Estádio TNT

Como chegam as equipes para a partida?

No Campeonato Italiano, a Juventus vive uma intensa luta para alcançar o topo da tabela e assim desbancar os rivais. Em terceiro lugar com cinquenta e dois pontos, a Velha Senhora venceu quinze jogos, empatou sete e perdeu três. Para o jogo de hoje, Pirlo não tem em seu plantel Danilo, suspenso, e Dybala.

Por outro lado, o Porto aparece melhor no Campeonato Português, já que está em segundo lugar com quarenta e oito. Ao todo, tem catorze vitórias, seis empates e duas derrotas, seguindo vivo na briga para conquistar o título da temporada contra o Sporting. Então, o treinador Sérgio Conceição não possui nenhuma nova lesão no elenco, apenas Pepe e Corona como dúvidas.

Possíveis escalações de Juventus x Porto

- PUBLICIDADE -

Possível Juventus: Szczesny; Alex Sandro, De Ligt, Bonucci (Demiral), Cuadrado; Ramsey, McKennie, Arthur, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.

Possível Porto: Marchesín; Manafá, Diogo Leite, Pepe, Nanu; Otávio, Oliveira, Uribe, Corona; Marega, Taremi.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo pela última vez no sábado (06). Assim, no Campeonato Italiano, a Juventus venceu a Lazio em casa por 3 a 1 pela 26ª rodada.

Enquanto isso, o Porto também saiu vitorioso. Na 22ª rodada, venceu o Gil Vicente por 2 a 0.

Jogos de hoje na TV: confira as partidas de terça-feira – 09/03/2021