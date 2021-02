Liverpool vence RB Leipzig e se aproxima das quartas; veja os gols

Liverpool vence RB Leipzig por 2 a 0, no jogo de ida das oitavas de final da Champions League, e se aproxima das quartas. Jogando no Puskás Arena, os Reds venceram com gols de Mané e Salah, e agora, decidem o confronto em casa, no dia 10 de março.

Liverpool vence RB Leipzig fora de casa

O primeiro lance de perigo no confronto ocorreu logo aos cinco minutos iniciais. Em cabeçada do atacante Olmo, o RB Leipzig mandou a bola na trave, mas os visitantes responderam 10 minutos depois. Salah recebeu cara a cara com Gúlasci, mas de direita, o egípcio bateu em cima do goleiro, que fez grande defesa.

A chegada dos alemães no início do confronto foi o único lance de perigo dos donos da casa, no restante do primeiro tempo, apenas os ingleses conseguiram criar, mas pecaram nas finalizações. O brasileiro Firmino conseguiu até fazer um gol, mas a arbitragem assinalou irregularidade na jogada, pois a bola saiu antes de chegar no atacante.

Segundo tempo

Na segunda etapa, os Reds continuaram criando, mas desta vez conseguiram converter as chances em gol. Salah marcou o primeiro tento aos 52 minutos da etapa final, após receber passe errado de Sabitzer e sair na cara do goleiro adversário. De esquerda, o atacante apenas deslocou Gulasci e inaugurou o placar.

- PUBLICIDADE. -

Cinco minutos depois, foi a vez de Mané sair na cara do arqueiro, logo depois de mais uma falha defensiva dos alemães. O senegalês, tocou na saída de Gulasci e fez o segundo do jogo.

A vitória deixa o time inglês muito próximo da vaga nas quartas de final da Champions League. Jogando a volta em casa, o Liverpool pode perder por um gol de diferença que mesmo assim avança no torneio. A partida está marcada para o dia 10 de março, em Anfield.

Veja os gols da vitória do Liverpool

+ Fla, Inter ou São Paulo quem ganha o Brasileirão? Veja as probabilidades

Próximos jogos

O Liverpool retorna a campo neste final de semana pela Premier League. No sábado (20), os reds fazem o clássico de Liverpool, contra o Everton. Já o RB Leipzig joga pela Bundesliga no domingo (21), contra Hertha Berlin.