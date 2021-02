Fla, Inter ou São Paulo quem ganha o Brasileirão? Veja as probabilidades

O Campeonato Brasileiro de 2020 é um dos mais equilibrados da era dos pontos corridos. Isso porque, faltando apenas duas rodadas para o término da competição, três clubes ainda possuem chances de ficar com o caneco. Flamengo, Internacional e São Paulo chegam para a rodada 36 com a possibilidade de gritarem “é campeão” no dia 25 de fevereiro, no entanto quem ganha o Brasileirão? saiba o que cada um precisa fazer para ficar com o título.

Com confrontos diretos nas duas últimas rodadas, o Brasileirão pode ser definido já neste final de semana. Mas, tudo dependerá do resultado da partida entre Flamengo x Inter, no domingo (21), às 16h.

O que cada clube precisa para ser campeão?

Inter tem maiores chances de ganhar Brasileirão

Líder do Campeonato Brasileiro, o Colorado é a equipe que mais tem chances de ser campeão. De acordo com o site americano de análises FiveThirtyEight, os gaúchos possuem 55% de possibilidade de ficar com o caneco. E, a conquista pode acontecer já neste domingo.

Isso porque o clube está com 69 pontos, um ponto a frente do Flamengo. No entanto, a equipe de Abel Braga enfrenta justamente o Rubro-negro nesta rodada, e em caso de vitória, aumentaria a diferença para quatro pontos. Como logo depois do término desta rodada restará apenas um jogo, o time de Rogério Ceni não poderia ultrapassar o Inter.

Em caso de vitória, os gaúchos também não poderiam perder a liderança para o São Paulo. Embora o Tricolor tenha um jogo a menos, a equipe possui 62 pontos e mesmo que vença todas as suas partidas, chegaria no máximo a 71. Se conseguir o triunfo diante do Flamengo, o Colorado chega a 72, e então também não seria ultrapassado pelo Tricolor. Inter para ser campeão:

- PUBLICIDADE. -

Vencer o Flamengo na próxima rodada

Em caso de derrota, Colorado terá que vencer o Corinthians e torcer por um tropeço do Flamengo

Se empatar com o Rubro-negro, basta vencer o Corinthians

Em 2º, Flamengo depende apenas de si

Embora esteja em segundo lugar, o Flamengo só depende de si para ser campeão do Brasileirão. Isso porque nas duas últimas rodadas, o time de Rogério Ceni enfrentará, justamente, Inter e São Paulo, concorrentes diretos na corrida pelo título. Os cariocas possuem 44% de chance de serem campeões, segundo a FiveThirtyEight, mas para ficar com o caneco, o Rubro-negro precisa:

Vencer o Inter e ai iria para última rodada dependendo apenas de si

Se empatar, precisa vencer o São Paulo e torcer por uma vitória do Corinthians

São Paulo pode ganhar o Brasileirão?

Já o Tricolor tem a missão mais complicada entre os clubes. Com 1% de chance, a equipe paulista precisa de uma combinação de resultados, além de vencer todos os seus jogos para ficar com o caneco. Para ser campeão, o time precisa:

Vencer seus três jogos (Palmeiras, Botafogo e Flamengo)

Torcer por um empate entre Flamengo e Inter, na próxima rodada

Vitória do Corinthians na última rodada

- PUBLICIDADE -

No entanto, caso tenha algum vencedor no confronto entre Flamengo e Inter, o Tricolor fica sem chances de conquistar o título. Pois, em caso de vitória carioca, a equipe chega a 71 pontos – máximo que o São Paulo pode chegar, mas o Rubro-negro fica a frente no número de vitórias. E se o Colorado vencer, irá para 72 pontos.

Atlético-MG sem chances de títulos

Em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, o Galo matematicamente não possui chance de títulos. Embora esteja à frente do São Paulo, o Tricolor tem um jogo a menos que os mineiros e por isso ainda podem sonhar com o título.

A equipe de Sampaoli possui 62 pontos – assim como os são-paulinos – mas com dois jogos para realizar, o máximo que o clube pode chegar é a 68, pontuação que não garante o caneco, pois o Colorado já possui 69.