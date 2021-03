Liverpool x RB Leipzig: onde assistir ao jogo da Champions – 10/03/2021

Liverpool e RB Leipzig se enfrentam nesta quarta-feira (10), na Puskás Aréna, na Hungria, a partir das 17h (horário de Brasília), no jogo de volta das oitavas de final da Champions League. Na primeira partida, o clube inglês venceu por 2 a 0. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Liverpool x RB Leipzig: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo terá transmissão em três lugares:

No canal TNT, na tv fechada. SKY: 108, CLARO/NET:151, VIVO:100/658, OI:48

Facebook da TNT Sports

Serviço de streaming Estádio TNT

Como chegam as equipes para a partida?

Em 8ª posição do Campeonato Inglês com quarenta e três pontos está o Liverpool, brigando para retornar até a liderança. Depois de começar bem a temporada e ocupar o topo, o time de Klopp precisa de qualquer maneira voltar a vencer e mostrar bom desempenho em campo. Então, no jogo de hoje, o treinador não pode contar com Virgil van Dijk, Joe Gomez, Henderson e Matip, enquanto Fabinho é dúvida.

Do outro lado, o Leipzig aparece em segundo lugar com cinquenta e três pontos no Campeonato Alemão. Atrás somente do Bayern de Munique com dois pontos a menos, o time da cidade de Leipzig conta com o tropeço dos bávaros nas próximas rodadas para chegar ao primeiro lugar. Dessa maneira, não tem Angelino e Orban. Já Marcel Halstenberg e Marcel Sabitzel estão de volta.

Possíveis escalações de Liverpool x RB Leipzig

Possível Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Phillips (Kabak), Henderson, Robertson; Thiago, Jones, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané (Jota).

Possível RB Leipzig: Gulácsi; Klostermann, Upamecano, Mukiele; Sabitzer, Adams, Kampl, Halstenberg, Olmo; Sørloth, Poulsen.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo no último fim de semana. Assim, no sábado (06), pela 24ª rodada do Campeonato Alemão, o RB Leipzig goleou o Freiburg por 3 a 0.

Enquanto isso, o Liverpool perdeu para o Fulham jogando em casa pela 27ª rodada do Campeonato Inglês por 1 a 0.

