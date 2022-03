Lyon x Juventus feminino: onde assistir e horário hoje (31/3)

Nesta quinta-feira, Lyon e Juventus se enfrentam a partir das 16h (horário de Brasília), pelo jogo de volta nas quartas de final da Champiosn League Feminina, no Parc Olympique Lyonnais, na França. Confira a seguir os detalhes da transmissão e onde assistir Lyon x Juventus feminino.

No primeiro confronto, a Juve venceu por 2 a 1 jogando em casa.

Onde assistir Lyon x Juventus feminino

O jogo do Lyon x Juventus feminino hoje vai ser transmitido no DAZN e Youtube da DAZN, a partir das 16h, no horário de Brasília.

O serviço de streaming DAZN transmite para assinantes a Champions Feminina nesta quinta-feira. Já o canal do Youtube do DAZN disponibiliza de graça a transmissão ao vivo para todos os estados do Brasil, disponível tanto no site como por tablets, smartphones e SmarTV.

Informações do jogo do Lyon x Juventus feminino hoje

Data: 31/03/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Parc Olympique Lyonnais, na França

Onde assistir: Youtube e DAZN

Escalação de Lyon e Juventus

Provável Lyon: Bouhaddi, Buchanan, Renard, Mbock, Janice Cayman, Amandine Henry, Damaris Egurrola, Macario, Bacha, Malard e Cascarino

Provável Juventus: Pauline, Lundorf, Gama, Boattin, Linda Sembrant, Julia Grosso, Sofie, Martina Rosucci, Cernoia, Girelli e Hurtig

Com uma jogadora expulsa e deixando a desejar no desempenho, o Lyon foi derrotado pelo adversário e, agora, tem de correr atrás do prejuízo se quiser continuar brigando pela classificação até a semifinal da Champions Feminina este ano. O grupo saiu na frente com o gol de Macario, mas tomou a virada e, por isso, o resultado hoje é tão importante.

Enquanto isso, a Juventus tem a vantagem da vitória ao seu lado e, por isso, pretende usá-la em todos os momentos no confronto desta quinta-feira. Com gols de Girelli e Bonfantini, as italianas deverão manter a escalação do jogo anterior e ir para cima mesmo com o resultado em seu favor. Dessa maneira, um simples empate já basta.

Confira como foi o último jogo entre as equipes.

Quando será a semifinal da Champions Feminina 2022?

A semifinal da Champions está marcada para 23 de abril, com os jogos de volta acontecendo em 30 do mesmo mês. Quatro equipes vão disputas em duas mãos a chance de chegar até a tão esperada final.

Barcelona e PSG já estão classificadas, esperando os adversários na próxima fase.

