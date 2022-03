Quando é o sorteio da Copa do Mundo? Como funciona e qual é a data

O maior evento de futebol do mundo está cada vez mais próximo. O sorteio da Copa do Mundo será realizado na próxima sexta-feira, 1º de abril de 2022, a partir das 13h (Horário de Brasília), no Centro de Exposições e Convenções de Doha, no Catar. A FIFA vai definir a fase de grupos e o chaveamento até a final. Confira a seguir todas as informações de quando é o sorteio da Copa do Mundo e como funciona.

Quando é o sorteio da Copa do Mundo?

O sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo vai acontecer em 1º de abril de 2022, no Centro de Exposições e Convenções de Doha, no Catar, a partir das 13h, no horário de Brasília.

A FIFA vai definir os oito grupos da primeira fase e consequentemente o chaveamento até a final da competição no Catar, realizada em novembro e dezembro.

Trinta e duas seleções disputam a Copa do Mundo do Catar, 29 já estão garantidas no Mundial, enquanto 27 já carimbaram o passaporte. É importante ressaltar que, até junho, os últimos três classificados serão conhecidos, juntando-se aos demais na competição da FIFA.

Como funciona o sorteio da Copa do Mundo?

As equipes classificadas serão colocadas nos potes 1 a 4 de acordo com o Ranking de Seleções Mundial Masculino da FIFA, divulgado em 31 de março após a conclusão das Eliminatórias em todos os continentes.

Seguindo as classificações de cada seleção no Ranking, os potes são definidos para o sorteio. Com o Catar, sete cabeças de chave serão incluídos no Pote 1.

Dessa maneira, o sorteio vai começar no primeiro pote e terminar no quarto e último. Equipes da mesma confederação serão separadas em cada um dos oito grupos, com exceção da UEFA, ou seja, cinco dos oito grupos tem duas seleções europeias.

Ao fim, serão oito grupos de quatro seleções cada, onde os dois melhores colocados avançam para as oitavas de final.

Potes do sorteio da Copa do Mundo

Quatro potes serão utilizados no sorteio da Copa do Mundo. No Pote 1 ficam os cabeças de chave, com o Catar, o dono da casa, e os sete primeiros colocados no Ranking da FIFA. São eles Bélgica, Brasil, França, Argentina, Inglaterra, Espanha e Portugal.

No Pote 2, ficam as equipes que garantem as posições 8 até 15 no ranking da FIFA. Com as atualizações, são elas Dinamarca, Holanda, Alemanha, México, Estados Unidos, Suíça, Croácia e Uruguai.

Já no Pote 3, ficam os classificados do 16 ao 23, conhecidos como Senegal, Irã, Japão, Marrocos, Sérvia, Polônia, Coréia do Sul e Canadá.

Por fim, as posições de número 24 até 28 terminaram no Pote 4, além do vencedor da repescagem europeia e dois da repescagem mundial. Os classificados são Tunísia, Camarões, Equador, Arábia Saudita e Gana, enquanto País de Gales, Ucrânia ou Escócia vão disputar a repescagem na Europa e, na mundial, também podem entrar Peru, Austrália ou Emirados Árabes Unidos, e Costa Rica ou Nova Zelândia ou Ilhas Salomão do outro lado.

É importante ressaltar que o último ranking da FIFA de Seleções será divulgado na quinta-feira, 31 de março, com atualizações e mudanças entre as posições.

Confira a seguir os potes completos até o momento para o sorteio da Copa do Mundo de 2022.

POTE 1: Catar, Brasil, Bélgica, França, Argentina, Inglaterra, Espanha e Portugal

POTE 2: Dinamarca, Holanda, Alemanha, México, Estados Unidos, Suíça, Uruguai e Croácia

POTE 3: Senegal, Irã, Japão, Sérvia, Polônia, Coreia do Sul, Marrocos e Canadá

POTE 4: Tunísia, Equador, Arábia Saudita, Gana, Camarões, País de Gales/Escócia/Ucrânia e dois vencedores da repescagem (Costa Rica ou Nova Zelândia ou Ilhas Salomão e Peru ou Austrália ou Emirados Árabes Unidos)

Quais equipes ainda podem se classificar para a Copa?

Três seleções ainda podem se classificar para a Copa do Mundo no Catar. Na Europa, três equipes ainda estão na briga por uma vaga na fase de grupos do Mundial. São elas País de Gales, Escócia e Ucrânia.

A seleção de País de Gales venceu a Áustria na repescagem semifinal e, agora, aguarda o vencedor do duelo entre Escócia e Ucrânia, marcado para 10 de junho de 2022. A partida foi remarcada por conta da invasão das tropas russas na Ucrânia. Por isso, o vencedor só será conhecido no meio do ano, integrando o grupo 4.

Além disso, a repescagem mundial também será realizada em junho deste ano. De um lado, o representante da Conmebol, o Peru, vai enfrentar o vencedor do confronto entre Austrália ou Emirados Árabes Unidos, representante da Ásia.

Do outro lado, a Costa Rica, garantida na repescagem por terminar em quarto nas Eliminatórias, vai jogar contra a Nova Zelândia ou Ilhas Salomão, representante da Oceania.

Os três vencedores serão direcionados para o grupo 4 no sorteio da Copa do Mundo automaticamente.

Quando será a Copa do Mundo 2022?

A Copa do Mundo no Catar vai começar em 21 de novembro de 2022, com a primeira partida da fase de grupos, seguindo até 2 de dezembro.

A fase mata-mata vai começar em 3 de dezembro, seguindo até o dia 18 com a grande final. O Mundial será realizado no fim do ano por conta das altas temperaturas do Catar no meio do ano.

Confira a seguir o calendário com as datas principais da Copa do Mundo no Catar em 2022.

Fase de grupos: 21 de novembro a 2 de dezembro

Oitavas de final: 3 a 6 de dezembro

Quartas de final: 9/10 de dezembro

Semifinais: 13/14 de dezembro

Final: 18 de dezembro

+ Bola da Copa do Mundo 2022: preço e design da Al Rihla