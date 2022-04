Lyon x PSG feminino: onde assistir e horário da Champions hoje (24/04)

É decisão no futebol feminino hoje. As equipes de Lyon e PSG se enfrentam neste domingo, a partir das 12h30 (Horário de Brasília), pelo jogo de ida na semifinal da Champions League Feminina, jogando no Parc Olympique Lyonnais, na França. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Lyon x PSG feminino.

Gol fora de casa não é usado como critério de desempate na Champions Feminina. Por isso, em caso de empate no placar final, a prorrogação vai acontecer.

Onde assistir Lyon x PSG feminino hoje ao vivo?

O jogo do Lyon e PSG feminino hoje será transmitido no DAZN (Streaming) e Youtube (Site de vídeos), a partir das 12h30, no horário de Brasília.

De graça para todos o Brasil, o canal do DAZN no Youtube, em parceria com a UEFA, transmite a primeira partida da semifinal feminina neste domingo.

Para quem é assinante do streaming, o DAZN também transmite com exclusividade através de sua plataforma. Para tornar-se membro, basta acessar o site (www.dazn.com) e pagar R$19,90 ao mês.

Ficha técnica de Lyon x PSG feminino hoje:

Data: 24/04/2022

Horário: 12h30 (horário de Brasília)

Local: Parc Olympique Lyonnais, na França

Onde assistir: DAZN e Youtube

Lyon e PSG na Champions Feminina

O elenco do Lyon fez bonito para chegar até aqui na Champions. No grupo D, terminou em primeiro lugar com 15 pontos, ou seja, venceu cinco jogos e empatou um. Depois, nas quartas, superou a Juventus. Agora, tem a oportunidade de chegar até a decisão em busca do título da temporada.

Do outro lado, o PSG também entra em campo com toda a confiança possível. No grupo B, o elenco fez 18 pontos ao garantir-se na liderança depois de vencer os seis jogos. Nas quartas de final o time parisiense superou o Bayern com quatro gols no agregado. Dessa maneira, tem um forte adversário pela frente, mas promete colocar em campo as suas melhores jogadoras.

Escalação do Lyon x PSG feminino hoje

Sem baixas, as equipes vão entrar em campo neste domingo com as escalações completas. Quem vencer abre vantagem no duelo da semifinal.

Escalação do Lyon:​ Christiane Endler, Griedge Mbock, Kadeisha Buchanan, Renard, Bacha, Horan, Egurrola, Catarina Macario, Cascarino, Hegerberg e Malard

Escalação do PSG: Barbora Votíková, Lawrence, Amanda Ilestedt, Paulina Dudek, Sakina Karchaoui, Diallo, Hamraoui, Geyoro, Diani, Marie-Antoinette e Baltimore

Confira no vídeo como foi um dos últimos jogos do PSG.

