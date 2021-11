Malmo x Chelsea: onde assistir ao jogo da Champions hoje ao vivo (02/11)

As equipes de Malmo x Chelsea se enfrentam nesta terça-feira, 02/11, a partir das 14h45 (horário de Brasília), pela quarta rodada do grupo H na Champions League no Eleda Stadion. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo de hoje.

Onde vai passar o jogo do Malmo x Chelsea hoje ao vivo? O confronto entre Malmo e Chelsea terá transmissão ao vivo do canal TNT, na TV fechada a partir das 14h45 (Horário de Brasília), além da plataforma HBO Max, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também vai passar o jogo de hoje.

Data: 02 de novembro de 2021

Horário: 14h45 (horário de Brasília)

Local: Eleda Stadion cidade de Malmo, na Suécia

TV: TNT

LiveStream: HBO Max pelo aplicativo ou site (www.play.hbomax.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Malmo x Chelsea

O time sueco não poderá contar com Beijmo, Toivonen, Knudsen e Sejdiu, lesionados.

Já o técnico Thomas Tuchel não tem disponível em seu plantel de jogadores Mount, Lukaku, Werner e Kovačić, todos machucados e em trabalho no departamento médico.

Malmo : Dahlin; Larsson, Ahmedhodzic, Moisander; Berget, Innocent, Christiansen, Rakip, Rieks; Čolak, Birmančević

: Dahlin; Larsson, Ahmedhodzic, Moisander; Berget, Innocent, Christiansen, Rakip, Rieks; Čolak, Birmančević Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; James, Kanté, Jorginho, Chilwell; Ziyech, Hudson-Odoi, Havertz

Principais informações sobre o jogo de hoje

Na rodada passada, o Malmo enfrentou o próprio Chelsea e foi derrotado por 4 a 0 fora de casa. Agora, nesta terça-feira, é a vez de receber os ingleses. Contando com a força de sua torcida, espera conquistar a vitória em seu favor e marcar pela primeira vez os três pontos na competição, buscando quem sabe uma vaga.

Enquanto isso, o Chelsea está em segundo lugar com 6 pontos, atrás somente da Juventus. Na rodada passada, venceu o Malmo em placar elástico jogando em casa mas, agora, é a vez de entrar em campo nas terras suecas enquanto tem como principal objetivo alcançar a liderança do grupo H.

