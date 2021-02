Mbappé marca 3 e PSG atropela Barcelona na Champions

No jogo de ida pelas oitavas de final da Champions League, o PSG venceu por 4 a 1 o Barcelona nesta terça-feira (17) no Camp Nou, na Espanha. Messi abriu o placar, mas três gols de Mbappé e Kean deram a vantagem para o time francês no confronto pela classificação. Então, veja como foi a partida.

Barcelona e PSG nas oitavas da Champions League

O primeiro tempo começou equilibrado, com boas chances para ambos os times. Porém, o jogo só pegou fogo a partir dos 13 minutos com Griezmann levando perigo para Navas. Icardi respondeu aos 18, mas sem sucesso. Mais uma vez, Messi aos 20 minutos teve falta para cobrar mas a defesa parisiense conseguiu desviar.

Foi então que, aos 25 minutos, o árbitro assinalou pênalti ao time espanhol depois de Kurzawa derrubar De Jong na área. Depois da checagem no VAR, Lionel Messi cobrou e abriu o placar no Camp Nou.

Porém, a resposta do Paris veio aos 31 com belo lançamento de Marquinhos para Kurzawa. Em jogada com Verratti, o francês Mbappe recebeu e bateu de primeira acertando as redes de Ter Stegen. A partida ficou intensa até o intervalo, com Kurzawa quase ampliando e Griezmann chutando cruzado para fora depois de receber passe de Messi aos 36. Fechando o tempo, Icardi teve a última tentativa do PSG em cabeceio de Icardi no lado de fora do gol.

Na segunda etapa, o Barcelona começou bem, tentando criar chances de gol. Entretanto, foi o Paris Saint-Germain quem dominou, sendo melhor em campo e pressionando a defesa culé o tempo todo como nos minutos iniciais com Kean obrigando Ter Stegen a trabalhar em boas defesas.

Messi teve boa chance aos 13 ao cobrar falta próximo da área, mas acertou a bola na barreira. Dembelé em seguida tentou, mas acabou dando a bola para Navas. Foi aí que o Paris mudou o jogo. Aos 19, Mbappé aproveitou a sobra de Florenzi para inflar as redes do Barcelona mais uma vez e ampliar para o PSG. Cinco minutos depois, Kean sozinho na área cabeceou, deixando os espanhóis ainda mais perdidos.

Ao fim do jogo, Mbappé teve tempo de marcar o seu terceiro gol. Em contra-ataque rápido de Draxler, o alemão passou a bola para o francês acertar o ângulo do gol de Ter Stegen, fechando em 4 a 1 o resultado final e dando a vantagem no confronto das oitavas ao PSG.

Escalações:

Barcelona: Ter Stegen; Lenglet, Piqué, Alba, Dest; De Jong, Pedri, Busquets; Dembelé, Messi, Griezmann.

PSG: Navas; Kimpembe, Marquinhos, Florenzi, Kurzawa; Gueye, Paredes, Verratti; Kean, Mbappe, Icardi.

Quando é o jogo de volta pela Champions League?

Com vantagem para a próxima partida, o PSG fecha o confronto em casa, no Parc des Princes, no dia 10 de março, quarta-feira, às 17h.

Para reverter a situação, o Barcelona precisará golear o Paris assim como fez em 2017, no 6 a 1, também nas oitavas de final da Champions.

Próximo compromisso de Barcelona e PSG

No próximo domingo (21), o PSG enfrenta o Monaco às 17h pela 26ª rodada do Campeonato Francês. Enquanto isso, o Barcelona recebe o Cádiz também no domingo, às 10h, pela 24ª rodada do Espanhol.

