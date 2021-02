Sevilla x Borussia Dortmund: o que sabemos sobre o confronto das oitavas

Pelas oitavas de final da Champions League, Sevilla e Borussia Dortmund se encontram pela terceira vez em duelo que promete ser épico. De um lado, os espanhóis buscam sair na frente com vantagem e do outro os alemães, eliminados pelo PSG na temporada passada, tentando ir longe desta vez. A partida acontece na quarta-feira (17), às 17h, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán.

Como funciona a Champions League 2020/21?

O formato ida e volta defini quem garante a classificação, diferente do ano passado com alterações pela pandemia do covid. Assim depois da fase de grupos, os dezesseis times dão o pontapé inicial nas oitavas de final.

Então, o sorteio das quartas está marcado para acontecer no dia 19 de março. Sendo assim, os jogos acontecem também no modelo ida e volta em abril. Então, temos as semis e a grande final marcada para maio.

Como vem o Sevilla para o confronto?

Julen Lopetegui, técnico do Sevilla, não tem muitos desfalques para o jogo desta quarta-feira. Jesús Navas, Acuña e Ocampos não estão aptos por estarem machucados e por isso são os únicos jogadores em falta.

Já Óscar Rodríguez, recuperado, retornou ao plantel no jogo do fim de semana pelo Campeonato Espanhol, podendo ser escalado novamente.

Possível Sevilla: Bono; Vidal, Koundé, Diego Carlos, Escudero; Jordan, Fernando, Rakitic; Suso, Gomez, En-Nesyri.

Borussia Dortmund conta com Haaland

A equipe alemã possui baixas importantes em seu plantel e por isso deve entrar em campo com uma escalação um pouco diferente.

Depois de machucar os ombros no treino, o goleiro Bürki segue indisponível, com Hitz em seu lugar. Além disso, Thorgan Hazard, Meunier, Piszczek, Schmelzer, Witsel e Zagadou também seguem afastados por lesão.

Entretanto, o treinador Edin Terzić pode contar com Erling Haaland no ataque, a potência norueguesa. Reus também deve aparecer no time principal, juntamente com Sancho e Reyna.

Possível Dortmund: Hitz; Can, Akanji, Hummels, Guerreiro; Delaney, Bellingham, Reus; Reyna, Sancho; Haaland

Histórico de confrontos entre Sevilla x Borussia Dortmund

As equipes se enfrentaram somente duas vezes em toda a história. Em 2010, Sevilla e Borussia Dortmund disputavam a Liga Europa e estavam no grupo J. O time espanhol venceu o primeiro jogo por 1 a 0, enquanto a segunda deu empate em 2 a 2. Entretanto, somente o Sevilla se classificou para a segunda fase.

Onde assistir ao jogo entre Sevilla x Borussia Dortmund?

No Brasil, a rede de canais TNT Sports possui os direitos de transmissões da UEFA Champions League. Assim, você pode acompanhar o jogo entre Sevilla e Borussia Dortmund através do canal TNT Brasil, na tv fechada, e também no Facebook da TNT Sports, a partir das 17h (Horário de Brasília). Além disso, a plataforma Estádio TNT também apresenta a transmissão.

