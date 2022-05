Memes do Real Madrid na Champions 2022: brasileiros celebram título

Maior campeão de todos os tempos, o Real Madrid aumentou para 14 o número de taças já conquistadas na Champions League. O time espanhol venceu o Liverpool por 1 x 0 neste sábado, 28 de maio, jogando no Stade de France, na França, pela 67ª edição do torneio. Nas redes sociais, internautas aproveitaram para divulgar memes sobre a vitória do Real Madrid na Champions, relembrando momentos e brincando com rivais.

Memes do Real Madrid na vitória da Champions 2022

Com a vitória do Real na Champions 2022, torcedores aproveitaram para criar memes e brincar com a situação dos rivais, o episódio que fez o jogo começar atrasado, em comparações com eventos do Brasil, além de torcedores flamenguistas tirarem onda com o fato de Vinicius Junior, ex-jogador do Flamengo, marcar o gol do título.

Na final da Champions, jogadores brasileiros estavam presentes. No Liverpool são eles o goleiro Alisson, Roberto Firmino e Fabinho. Para o Real, tem Marcelo, Militão, Casemiro, Vinicius Júnior e Rodrygo. A torcida aproveitou o buzz do futebol brasileiro, que neste momento pega fogo no Brasileirão, também para relembrar antigos casos.

Atrasado no começo da partida gera memes

Alguns torcedores brincaram com a situação do atraso da partida e o fato do evento contar com invasões de torcedores sem ingresso.

Sobre essa invasão na #UCLfinal de Liverpool X Real Madrid em Paris kkkkkkk. Q doideira! pic.twitter.com/bGtoLTUHie — Dark (@Dark01700) May 28, 2022

Outros compararam a confusão com o que aconteceu na final da UEFA com o Brasil.

Invasão do estádio de torcedores sem ingresso

Demora do VAR A UEFA hoje tá causando inveja na CONMEBOL — Canal da Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) May 28, 2022

Flamenguistas ironizaram críticas para Vini Junior

Torcedores do Flamengo utilizaram as redes sociais neste sábado, após a final da Champions, para ironizar rivais que chamaram Vini Junior de “Neguebinha”, apelido dado ao jogador enquanto ainda jogava no Flamengo. Os torcedores também reviveram entrevistas de jornalistas opinando negativa ao atleta do Real.

como será que tá aquele cara que chamou o Vinícius Jr de neguebinha e disse que ele nem vestiria a camisa do real madrid hein — caioziN ᶜʳᶠ 🇹🇷 (@B16caio) May 28, 2022

“neguebinha”

“fraco”

“mt mídia” eu amo as voltas que o mundo dá pic.twitter.com/pQVZIwqawU — Brendow ᶜʳᶠ 🤫 (@brendowjr_) May 28, 2022

Torcedores torcem por Vini Junior e hexa

Com brasileiros no time do Real Madrid, como Rodrygo e Vinicius Junior, fundamentais para a classificação do time para a final da Champions, alguns torcedores aproveitaram para celebrar um futuro hexacampeonato da Seleção Brasileira.

Sem você não teria final / sem você não teria título o hexa vem!!! 🇧🇷 pic.twitter.com/Sz5O7GlrDM — Polonio (@crfpolonio) May 28, 2022

Para alguns, Vinicius Junior é o jogador que irá trazer o hexa para o Brasil em 2022.

É ELE PORRA, O NOME DO HEXA KARALHO pic.twitter.com/glsjqrhLp6 — 🚀Foqueteiro de Houston🚀 (@Foqueteiro_HOU) May 28, 2022

Quantos títulos da Champions tem o Real Madrid?

O Real Madrid tem 14 títulos da Champions League. A equipe espanhola levantou a taça nos anos de 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 e agora em 2022 ao vencer o Liverpool na final deste sábado, com gol de Vini Júnior.

O elenco de Madrid é o maior campeão da história da Champions. Em segundo lugar vem o Milan, com 7 troféus conquistados, contando com a diferença de sete taças entre os dois no ranking de campeões.

Em 2018, o Real enfrentou justamente o Liverpool na final da Champions. Em 26 de maio daquele ano, jogando em Kiev, na Ucrânia, o grupo espanhol venceu por 3 x 1, gols de Benzema e dois de Gareth Bale, para conquistar o 13º título.

Em 2022, o reencontro promoveu mais uma conquista de título ao Real.