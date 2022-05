Quem ganhou a Champions League 2022: Real Madrid conquista 14ª título

Final da Champions entre Real Madrid e Liverpool neste sábado, 28 de maio, aconteceu no Stade de France, na França, com vitória do Real por número 14

O Real Madrid faz história mais uma vez ao conquistar o 14º troféu na Champions League, reforçando o status de maior campeão do torneio! Os espanhóis venceram o Liverpool neste sábado, 28 de maio, por 1 x 0, no Stade de France, em Saint-Denis, durante a 67ª edição. Com gol de Vinicius Junior, a partida foi eletrizante do começo ao fim. Confira a seguir como foi o resultado de quem ganhou a Champions League 2022.

Quem ganhou a Champions League 2022?

Sob o comando do experiente técnico Carlo Ancelotti, o Real Madrid consagrou-se campeão da Champions League 2022 neste sábado após bater o Liverpool em 1 x 0, com gol de Vini Junior. O clube garantiu o seu troféu de número 14, o maior vencedor de todos os tempos da competição.

O time do Real Madrid, campeão da Champions, sob o comando de Ancelotti, foi para campo com: Courtois, Carvajal, Militão, Alaba, Mendy; Kroos, Modrić Casemiro; Valverde, Vini Jr e Benzema.

PRIMEIRO TEMPO DA FINAL DA CHAMPIONS 2022

Stade de France, em Saint-Denis, localizado perto de Paris, na França, foi o palco da final da Champions neste sábado para receber Liverpool e Real Madrid.

Mesmo com a casa cheia, muita confusão aconteceu do lado de fora do Estádio, com torcedores sem ingressos entrando e deixando a segurança sem ação. Alguns torcedores com tickets comprados, porém, relataram muita dificuldade para entrar. Com atraso de 37 minutos, o grande evento da UEFA começou.

Camila Cabello, cantora cubana e norte-americana, abriu a final com grandes hits de sua carreira. Após o show de 10 minutos, os times entraram em campo.

O primeiro tempo mostrou um domínio total do Liverpool em cima do Real, conseguindo neutralizar qualquer tipo de jogada dos espanhóis e forte marcação em cima dos jogadores.

A primeira boa chance do Liverpool saiu dos pés de Salah, aos 15 minutos. O atacante conseguiu desviar a bola após receber de Alexander-Arnold mas acabou impedido pelo goleiro Courtois. Um minuto depois, Salah mais uma vez apareceu para assustar o Real, para nova defesa de Courtois.

Nos minutos inicias, o goleiro dos merengues teve de trabalhar para evitar a abertura do placar aos Reds. Mané, Salah e Luis Díaz foram os responsáveis pela pressão total dos ingleses, esbarrando na defesa espanhola e no próprio Courtois.

Até pouco mais de 35 minutos de jogo, o Real Madrid não finalizou em nenhuma oportunidade.Nos minutos finais, o Real surpreendeu e conseguiu crescer com Benzema e Vini Junior. O francês enfim acertou o chute e mandou a bola na rede após confusão da defesa inglesa. Entretanto, após checagem do VAR, o gol foi anulado e o placar não sofreu alteração.

Nos acréscimos, o Real seguiu pressionando para mostrar bom lado ofensivo, até o apito do árbitro e os jogadores seguirem para o vestiário.

SEGUNDO TEMPO DA FINAL DA CHAMPIONS 2022

Se no primeiro tempo o domínio foi completo do Liverpool nos minutos iniciais, o segundo foi completamente diferente. Os dois clubes atacaram e conseguiram mostrar boas oportunidades.

Luis Díaz teve a primeira boa oportunidade em cabeceio, mas Carvajal impediu o colombiano. Aos 9 minutos, Alexander-Arnold assustou o goleiro Courtois, mas o belga impediu o ataque. Três minutos depois, Salah adentrou a área defensiva do Real mas acabou travado.

Em boa atuação, mesmo com a forte marcação do Liverpool, a estrela de Vinicius Junior brilhou. Aos 13 minutos, Valvede chutou cruzado e o brasileiro acertou em cheio as redes de Allison, deixando o goleiro sem chances de defesa.

Valverde chutou cruzado, e Vini Jr apareceu nas costas de Alexander-Arnold para mandar para o fundo do gol! O Real Madrid abriu o placar no Stade de France: 1 x 0 #ChampionsNoSBT pic.twitter.com/Fs479sAWRR — SBT Sports (@sbt_sports) May 28, 2022

Mesmo atrás do placar, o Liverpool não se amedrontou e continuou no ataque. Em forte chute, Salah mirou o centro do gol, mas Courtois novamente mostrou belíssima defesa e o seu melhor desempenho neste sábado.

Até a metade da etapa, o time inglês seguiu pressionando em busca do empate para quem sabe levar até a prorrogação. Porém, esbarrando em ótima atuação da defesa merengue e as defesas de Courtois, o Liverpool falhou em cada chance.

Casemiro tentou aos 30 minutos, mas a bola acabou afastada pela zaga inglesa. Já o Real respondeu aos 37 em contra-ataque em jogada de Kroos, Benzema e Vini Junior. O goleiro Alisson, entretanto, mandou para fora. A partir daqui, o Real não conseguiu levar tamanho perigo aos ingleses, com apenas 2 finalizações perigosas.

Nos minutos finais, o Real apenas se segurou enquanto o Liverpool seguiu buscando o jogo, sem desistir. Fabinho, aos 47 minutos, levou a bola até o gol do Real, mas Courtois mais uma vez apareceu para impedir o gol.

Com o apito final, em 1 x 0 no placar, o Real Madrid é campeão pela 14ª vez.

Trajetória do Real Madrid na Champions 2022

A equipe do Real Madrid teve um longo caminho a percorrer para chegar até a final deste sábado. Integrando o grupo D com Inter de Milão, Shakhtar Donetsk e Sheriff, o time merengue estreou com vitória em cima dos italianos por 1 x 0, fora de casa.

Na segunda rodada, preocupou torcedores ao perder para o Sheriff, da Moldávia, em 2 x 1. Na terceira rodada, entretanto, conseguiu reverter com goleada em cima do Shakhtar por 5 x 0. Na quarta rodada, jogando em casa, novamente venceu o clube ucraniano por 2 x 1, na quinta bateu o Sheriff por 3 x 0 e, por fim na sexta rodada, venceu a Inter de Milão.

Ao todo, foram 15 pontos em primeiro lugar com cinco vitórias e uma derrota. Nas oitavas de final, esbarrou com o PSG onde, com atuação de gala, venceu por 3 x 2 no agregado. Nas quartas venceu o Chelsea, atual campeão, por 5 x 4 também em jogo eletrizante.

Na semifinal, o Real teve uma das suas melhores atuação com o apoio do brasileiro Rodrygo. No primeiro confronto, 4 x 3 para o City. Na volta, o Madrid garantiu-se na final por 3 x 1.

Quantos títulos da Champions League tem o Real Madrid/Liverpool?

O Real Madrid tem 14 títulos da Champions League.

O clube espanhol tornou-se campeão nos anos de 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 e agora em 2022 ao vencer o Liverpool.

Curiosamente, a última conquista do Real foi justamente diante do próprio time inglês. Em 2018, o elenco garantiu-se no mata-mata após terminar em segundo lugar no grupo H com treze pontos. Nas oitavas, venceu o PSG, depois a Juventus nas quartas e, por fim, o Bayern de Munique na semifinal.

Em 26 de maio de 2018, por 3 x 1, garantiu o troféu de número 13 jogando em Kiev, na Ucrânia, com gols de Benzema e dois de Gareth Bale.

Em toda a história da competição europeia, o Real Madrid disputou 17 finais, conquistando 14 delas.

Premiação da Champions League 2022

Vencer a Champions League garante ao sortudo clube o gigantesco prestígio no mundo do futebol. Não apenas por ser um dos maiores torneios do mundo, atrás apenas da Copa do Mundo da FIFA, mas por render ao campeão a taça da orelhuda, medalhas de ouro, o próprio título e uma alta quantia em dinheiro como recompensa.

Orelhuda, como é conhecida a taça da Champions, recebe esse apelido por conta das grandes alças que o exemplar possui, lembrando orelhas. A peça foi criada por Jurg Jürg Stadelmann, em Berna na Suíça, no ano de 1967. A taça atual já é a quinta versão.

Durante a cerimônia de premiação na final, os jogadores do time campeão recebem medalhas douradas, enquanto os atletas do vice-campeão levam para casa medalhas pratas.

Agora, o que realmente interessa para a Diretoria e os Cartolas é a premiação em dinheiro entregue pela UEFA. O sortudo embola o bônus de €4.5 milhões, aproximadamente 22 milhões de reais.

Em cada nova fase que o time avança na Champions, ele embolsa um valor. Se chegar ao fim do torneio e ser campeão, chega em altos valores. O Liverpool, por exemplo, pode embolar 85 milhões de euros, ou R$432 milhões, sendo campeão. Já o Real faturou cerca de 420 milhões de reais.

Confira os valores da premiação da Champions League, de acordo com informações da UEFA.

Fase de Grupos: €15.64 milhões por clube (79 milhões reais)

Oitavas de final: € 9,6 milhões por clube (48 milhões reais)

Classificado às quartas de final: € 10,6 milhões por clube (53 milhões reais)

Classificado às semifinais: € 12,5 milhões por clube (63 milhões reais)

Finalistas: € 15,5 milhões por clube (79 milhões reais)

Campeão: €4,5 milhões (22 milhões reais)