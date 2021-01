Neymar na Champions League: quem são os rivais do craque?

Que Neymar é um dos melhores jogadores da atualidade no futebol todos sabem. Muito além disso, o brasileiro também é considerado pela UEFA, entidade responsável pela Champions League, o maior marcador do Brasil de todos os tempos com 41 gols. No entanto, o craque não cansa de surpreender em cada nova temporada e pode anotar muito mais. Então, confira a lista das equipes que trazem o melhor de Neymar em campo no torneio.

A trajetória de Neymar

O jogador de 28 anos começou nas categorias de base do Santos. Em 2009, integrou o elenco profissional do Peixe e ganhou notoriedade por sua alegria nos pés e habilidade inegavelmente boa em campo. Dois anos depois, em 2011, conquistou a Libertadores da América com a camisa do clube santista, ganhando ainda mais o coração dos torcedores.

Em 2013, Neymar foi vendido para o Barcelona. Ao lado de Luis Suaréz e Lionel Messi, o trio MSN fez história no futebol. No ano seguinte, levou a sua primeira e única Champions League contra a Juventus, surpreendentemente marcando na final.

Foi então que, em 2017, o brasileiro chocou fãs do esporte indo para o Paris Saint-Germain, na França. Lá, o principal objetivo é conquistar a orelhuda da UEFA para o time parisiense. Assim, na temporada 2019/20 o feito quase foi realizado, principalmente por chegar na final diante o Bayern de Munique, terminando como vice ao perder por 1 a 0, com gol de Coman.

+ Neymar é um dos poucos a vencer Champions e Libertadores; veja a lista

O maior goleador brasileiro em competições da UEFA

O jovem ultrapassou Kaka em 2018 como o goleador do Brasil na competição da Europa, segundo ranking da UEFA. Na época, Neymar possuía 31 gols. Agora, com mais dez, ampliou a vantagem e segue no topo.

Enquanto isso, fechando o top 3, em segundo lugar Kaka possui 30 gols enquanto Rivaldo tem 27. Também aparecem na lista Giovane Elber, Jardel, Luiz Adriano do Palmeiras, Juninho Pernambucano, Ronaldinho, Hulk e William.

Quem são os rivais favoritos de Neymar na Champions League?

Com 41 gols na maior competição do mundo, o brasileiro balançou a rede contra 17 das 25 equipes que enfrentou na Europa. Pelo Barcelona foram 21 gols em quarenta jogos. Já pelo PSG são 20 em vinte e cinco jogos até o momento.

Segundo o levantamento realizado pelo site oficial da Champions League, os oponentes favoritos de Neymar são Celtic com 7 gols, Estrela Vermelha com 4 e Istanbul Basaksehir com 3. Coincidentemente, o próprio PSG aparece na lista de equipes que o craque mais goleou na competição. Isso porque os gols foram marcados quando Neymar ainda vestia a camisa do Barcelona. A seguir, veja a lista completa dos oponentes.

Celtic – 7 gols

PSG – 7 gols

Estrela Vermelha – 4 gols

Bayern – 4 gols

Istanbul Basaksehir – 3 gols

Anderlecht – 2 gols

BATE – 2 gols

Borussia Dortmund – 2 gols

Manchester United – 2 gols

Ajax – 1 gol

Arsenal – 1 gol

Atlético de Madrid – 1 gol

Galatasaray – 1 gol

Juventus – 1 gol

RB Leipzig – 1 gol

Liverpool – 1 gol

Manchester City – 1 gol

🇧🇷 Neymar has scored against 17 of the 25 sides he has met in Europe 🔥#UCL pic.twitter.com/0Wig46NxX5 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 22, 2021

Além disso, o levantamento da UEFA também mostra que 13 dos seus gols no campeonato foram feitos entre os 11 e 30 minutos dos jogos. Mas o brasileiro também consegue deixar a sua marca nos minutos finais, principalmente nos acréscimos antes do apito final.

Nações que Neymar mais aplica gols

Escócia, Alemanha, França lideram o ranking da UEFA de países que mais sofreram gols do atacante na Champions League, todas com sete gols cada. A Inglaterra, com cinco, também aparece como favorita do craque, seguido da Sérvia e Túrquia com quatro. Entretanto, o único país que o jogador não conseguiu marcar é contra o Chipre. Então, confira a lista completa.

França – 7 gols

Escócia – 7 gols

Alemanha – 7 gols

Inglaterra – 5 gols

Sérvia – 4 gols

Turquia – 4 gols

Belarussia – 2 gols

Bélgica – 2 gols

Itália – 1 gol

Holanda – 1 gol

Espanha – 1 gol

Primeiro gol do brasileiro na Champions

Ademais, Neymar estreou no Barcelona na temporada de 2013/14. Ao todo, foram dez jogos na competição europeia com 4 gols marcados. Nos primeiros cinco confrontos do grupo H pela Champions League, o brasileiro passou em branco.

Mas na sexta e última rodada da fase de grupos contra o Celtic, desencantou. Neymar marcou o primeiro com a camisa da equipe da Catalunha aos 44 minutos do primeiro tempo. Depois, no início da segunda etapa, marcou o segundo e minutos depois o terceiro, fechando o placar de 6 a 1 para o Barcelona. Na mesma temporada, ele marcou contra o Atlético de Madrid nas quartas de final, fase em que o clube foi eliminado.