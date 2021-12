Neymar vai jogar hoje? Veja a situação do craque e a escalação do PSG

O PSG enfrenta o Club Brugge nesta terça-feira, 07 de dezembro de 2021, a partir das 14h45 (horário de Brasília), pela última rodada da Liga dos Campeões. Neymar, por outro lado, não vai jogar já que machucou o tornozelo esquerdo no final de novembro, desfalcando o elenco parisiense por tempo indeterminado. Entenda a lesão de Neymar e saiba porque ele não joga hoje.

Por que Neymar não vai jogar hoje?

Neymar é desfalque para o Paris Saint-Germain hoje, terça-feira em 07 de dezembro, depois de sofrer uma grave lesão no tornozelo esquerdo em 28 de novembro. Em confronto contra o Saint-Étienne no Campeonato Francês, o brasileiro sofreu uma dura entrada de Yvann Maçon na metade do segundo tempo, precisando deixar o gramado de maca no mesmo instante.

Em boletim médico divulgado pelo PSG, o clube informou que o camisa 10 sofreu uma torção no tornozelo esquerdo com lesão no ligamento, desfalcando o elenco parisiense por tempo indeterminado. No entanto, o clube confirmou que Neymar segue trabalhando em reabilitação e que novos exames serão feitos neste fim de semana.

Além de Neymar, Kimpembe, Dagba, Sergio Ramos e Draxler também são desfalques ao técnico Pochettino. Confira a provável escalação do PSG hoje.

Escalação do PSG contra o Club Brugge:

Donnarumma; Dagba, Kehrer, Kimpembe, Nuno Mendes; Dina Ebimbe, Gueye, Wijnaldum; Messi, Mbappé, Di María

Lesão de Neymar no tornozelo

Em 28 de novembor, o PSG enfrentou o Saint-Étienne em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Francês jogando no Stade Geoffroy-Guichard com a vitória do Paris por 3 a 1 ao apito final.

Aos 39 minutos da segunda etapa, Neymar sofreu uma dura e forte entrada de Stéphanois Yvann Maçon. Chorando muito e sem conseguir ao menos se levantar, o atacante deixou o campo de maca. Já no fim do jogo, o brasileiro deixou o estádio de muletas, de acordo com o jornal Le Parisien.

Assista ao vídeo do momento em que Neymar se machucou.

Quanto tempo Neymar vai ficar fora do PSG?

O Paris ainda não sabe ao certo quanto tempo Neymar vai desfalcar o elenco. No entanto, até o momento, já foram dois confrontos pelo Campeonato Francês e o de hoje pela Champions League.

O prazo inicial dado pelo PSG foi de 6 a 8 semanas, ou seja, Neymar pode ficar fora em doze jogos, retornando apenas no mês de janeiro ou até fevereiro. Entretanto, se apresentar uma melhora significativa em seu tratamento, pode voltar ainda antes do estipulado pelos médicos do PSG.

