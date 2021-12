Onde assistir ao jogo do Borussia Dortmund x Besiktas hoje – 07/12

Pela última rodada do grupo C, as equipes de Borussia Dortmund e Besiktas se enfrentam nesta terça-feira, 07/12, às 17h (horário de Brasília), pela Champions jogando no Signal Iduna Park. Saiba onde assistir ao jogo do Borussia Dortmund ao vivo hoje e se vai passar na televisão e online.

Onde assistir o jogo do Borussia Dortmund: O jogo do Borussia Dortmund e Besiktas terá transmissão ao vivo do da plataforma HBO Max, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar o duelo hoje.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Signal Iduna Park, cidade de Dortmund, na Alemanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: HBO Max pelo aplicativo ou site (www.play.hbomax.com) disponível por assinatura

Em terceiro lugar no grupo C, o Borussia Dortmund não tem mais chances de se classificar para as oitavas de final da Champions League. Porém, o grupo alemão ficou com a vaga da Liga Europa, o que pode ser vantajoso já que chega como grande favorito no torneio da temporada. Ao todo, o elenco conquistou duas vitórias e três derrotas.

Enquanto isso, o Besiktas não venceu nenhum jogo e também não pontuou durante a fase de grupos da competição, buscando quem sabe pela última vez ter um único ponto para levar para casa em comemoração aos seus torcedores que acompanham o time. Por fim, está eliminado e não tem chances para mais nada.

1 Ajax – 15 pontos

2 Sporintg – 9 pontos

3 Borussia Dortmund – 6 pontos

4 Besiktas – 0 ponto

Escalações de Borussia Dortmund x Besiktas:

Com Haaland de volta, Marco Rose tem novamente a sua potência no ataque. Porém, continua sem Emre Can por suspensão, enquanto Morey, Moukoko, Schmelzer, Unbehaun, Brandt e Bürki seguem lesionados.

Do outro lado, os turcos não tem Mert Günok , Pjanić, Alex Teixeira, N’Koudou e Gökhan Töre também por lesão.

Escalaçõa do Borussia Dortmund:

Kobel; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Witsel; Bellingham, Dahoud; Reus, Malen, Haaland

Escalaçõa do Besiktas:

Destanoglu; Rosier, Vida, Montero, Umut Meraş; Souza, Hutchinson, Can Bozdogan, Ghezzal, Larin; Batshuayi

