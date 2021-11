Onde assistir ao jogo do Dínamo de Kiev x Barcelona hoje ao vivo (02/11)

Em busca da classificação, o Barcelona recebe o Dínamo de Kiev nesta terça-feira em 02/11, a partir das 17h (horário de Brasília), pela quarta rodada do grupo E na Champions League no Estádio de Kiev. Confira todas as informações que você precisa para assistir ao vivo o jogo do Barcelona hoje,

Onde assistir o jogo do Dínamo de Kiev x Barcelona hoje ao vivo? O confronto entre Dínamo de Kiev e Barcelona terá transmissão ao vivo da plataforma HBO Max, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar a partida hoje.

Data: 02 de novembro de 2021

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio de Kiev, cidade de Kiev, na Ucrânia

TV: Sem transmissão

LiveStream do jogo do Barcelona hoje ao vivo: HBO Max pelo aplicativo ou site (www.play.hbomax.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Dínamo de Kiev x Barcelona

O time da Ucrânia não poderá contar com Besedin, Kulach e Mykolenko, lesionados. Já o elenco espanhol, que continua sem treinador, não terá Braithwaite, Pedri, Piqué, Roberto e Agüero no jogo de hoje.

Dínamo de Kiev: Bushchan; Kędziora, Zabarnyi, Syrota, Karavaev; Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Buyalskiy, De Pena; Verbič

Bushchan; Kędziora, Zabarnyi, Syrota, Karavaev; Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Buyalskiy, De Pena; Verbič Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araújo, Eric García, Jordi Alba; Nico, Busquets, De Jong; Gavi, Depay, Coutinho

Principais informações sobre o jogo de hoje

Jogando em casa com a torcida marcando presença de peso no estádio, o Dínamo de Kiev vai em busca de sua primeira vitória na Champions League na fase de grupos. Na lantera com apenas 1 ponto, corre contra o tempo para buscar quem sabe a provável e inesperada classificação.

Enquanto isso, o Barcelona vive uma crise dentro e fora dos gramados. Com 3 pontos em terceiro lugar, tem que ganhar o jogo desta terça-feira de qualquer maneira se quiser chegar até o mata-mata na Champions, mesmo com desfalques importantes no elenco.

+ Veja como está a artilharia da Champions League 2021