Onde assistir ao jogo do Milan x Liverpool ao vivo hoje e horário – 07/12

Buscando a segunda vaga nas oitavas, o Milan enfrenta o Liverpool nesta terça-feira, 07/12, às 17h (horário de Brasília), na última rodada da Champions jogando no Giuseppe Meazza. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir ao jogo do Milan x Liverpool hoje na televisão e também online.

Onde assistir ao jogo do Milan x Liverpool: O jogo do Milan e Liverpool terá transmissão ao vivo do da plataforma HBO Max, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar o duelo hoje.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Giuseppe Meazza, cidade de Milão, na Itália

TV: Sem transmissão

LiveStream: HBO Max pelo aplicativo ou site (www.play.hbomax.com) disponível por assinatura

Com quatro pontos na terceira posição, o Milan vem para o tudo ou nada no confronto desta terça-feira pela última rodada da Champions. Isso porque se vencer hoje e Porto e Atlético de Madrid tropeçarem, então o elenco está classificado para a fase do mata-mata na competição. Acumulando uma vitória, um empate e três derrotas, os italianos precisam dar a volta por cima na temporada.

Enquanto isso, o Liverpool já está classificado em primeiro lugar com 15 pontos, ou seja, venceu os cinco confrontos que disputou na competição internacional, tendo 100% de aproveitamento em sua campanha. Ao comando de Klopp, os jogadores mostram-se cada vez mais fortes e confiantes para seguir no caminho ao título.

1 Liverpool – 15 pontos

2 Porto – 5 pontos

3 Atlético de Madrid – 4 pontos

4 Milan – 4 pontos

Escalações de Milan x Liverpool:

Stefano Pioli, técnico do Milan, não poderá contar com Rebić, Plizzari, Kjær, Calabria, Giroud e Rafael Leão, todos lesionados.

Do outro lado, Klopp ainda não tem Milner, suspenso, e Firmino, Jones e Elliot por lesões.

MILAN: Maignan; Kalulu, Romagnoli, Tomori, Theo Hernández; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Krunić, Brahim Díaz; Ibrahimović

LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Thiago Alcántara, Morton, Oxlade-Chamberlain; Salah, Origi, Mané

Leia também:

Champions League 2021/22: classificação dos grupos