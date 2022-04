Barcelona x Wolfsburg feminino: onde assistir e horário Champions (22/04)

Valendo a classificação, Barcelona e Wolfsburg se enfrentam nesta sexta, a partir das 13h45 (Horário de Brasília), no Estádio Camp Nou, na Espanha, pelo jogo de ida na semifinal da Champions League Feminina. Para não perder nenhum lance da partida, saiba onde assistir Barcelona x Wolfsburg feminino.

A semifinal da Champions é disputada em dois jogos. Gol fora de casa não é utilizado como critério de desempate e, em caso de igualdade no placar, a prorrogação será iniciada.

Onde assistir Barcelona x Wolfsburg feminino ao vivo?

O jogo do Barcelona e Wolfsburg feminino hoje vai passar no DAZN (Streaming) e Youtube (Site), a partir das 13h45, pelo horário de Brasília.

O serviço de streaming DAZN transmite com exclusividade a Champions League Feminina na temporada. Para ter a plataforma, basta assinar no site (www.dazn.com) por R$19,90 ao mês. É possível assistir tanto no site como pelo aplicativo no Android e iOS.

O canal do DAZN no Youtube, em parceria com a UEFA, transmite de graça para todo o país a semifinal nesta sexta-feira.

Ficha técnica de Barcelona x Wolfsburg feminino:

Data: 22/04/2022

Horário: 13h45 (horário de Brasília)

Local: Camp Nou, na cidade de Barcelona

Onde assistir: DAZN e Youtube

Barcelona e Wolfsburg na Champions Feminina

O Barcelona entra em campo nesta sexta depois de vencer o Real Madrid nas quartas da Champions sob o placar agregado de 8 a 3. Atual campeão, o grupo espanhol está invicto na temporada com 39 vitórias, tendo a chance de aumentar a vantagem com a vitória hoje.

Do outro lado, o Wolfsburg também chega em grande êxtase para jogar contra o atual campeão da Champions. Nas quartas, o elenco alemão superou o Arsenal em 3 a 1. Mesmo jogando fora de casa, vai buscar a vitória para abrir vantagem no duelo. No Campeonato Alemão, as jogadoras são líderes.

Escalação do Barcelona x Wolfsburg feminino hoje

Escalação do Barcelona:​ Sandra Paños, Marta Torrejón, Paredes, Rolfo, María Pilar, Patricia Guijarro, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Jenni, Pina e Caroline

Escalação do Wolfsburg: Almuth Schult, Lynn Wilms, Kathrin Hendrich, Dominique Bloodworth, Felicitas Rauch, Sveindís Jane, Lena Lattwein, Huth, Lena Oberdorf, Tabea Waßmuth e Roord

Confira no vídeo como foi um dos últimos jogos do Barcelona.

