Onde assistir Eintracht Frankfurt x Sporting hoje ao vivo e horário (7/9)

Pela primeira rodada do grupo D na Champions League, Eintracht Frankfurt e Sporting se enfrentam nesta quarta-feira, 7 de setembro, às 13h45 (horário de Brasília). A partida acontece no Estádio Deutsche Bank Park, em Frankfurt, por isso saiba onde assistir Eintracht Frankfurt x Sporting hoje ao vivo.

Estão no grupo D da Champions League também as equipes de Tottenham e Olympique de Marseille. Os dois se enfrentam também pela primeira rodada em Londres, na Inglaterra.

Onde assistir Eintracht Frankfurt x Sporting hoje ao vivo

O jogo do Eintracht Frankfurt e Sporting vai passar no canal Space, às 13h45 (horário de Brasília). A partida da Champions League também será transmitida no HBO Max, serviço de streaming.

Para acompanhar todos os lances do confronto na Champions, o torcedor deve sintonizar o canal Space, disponível para todos os estados do Brasil, apenas em operadoras de TV por assinatura. A emissora transmite com exclusividade o embate da primeira rodada da fase de grupos nesta quarta-feira.

Para quem não tem a TV paga, pode assistir através da plataforma de streaming HBO Max. Usuários podem acompanhar pelo aplicativo no celular, tablet, computador ou até na smart TV, se o aparelho for compatível. Mas se o torcedor ainda não é assinante, aí pode encontrar todos os pacotes pelo site www.hbomax.com, por valores de R$ 19,90 ou R$ 27,90 ao mês.

Eintracht Frankfurt x Sporting

Horário: 13h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Deutsche Bank Park, em Frankfurt, na Alemanha

Arbitragem: Orel Grinfeeld

VAR: Pol van Boekel NED

Rodada: Primeira rodada do grupo D

O que esperar de Eintracht Frankfurt x Sporting hoje?

Esta é a primeira vez que Sporting e Eintracht Frankfurt se enfrentam dentro de campo, em toda a história do futebol. O Frankfurt vem de duas goleadas no Campeonato Alemão, enquanto o Sporting não faz a temporada que os torcedores esperavam.

O time alemão ocupa a 10ª posição da tabela na Bundesliga, com 8 pontos conquistados em duas vitórias, dois empates e uma derrota, colecionando 11 gols marcados e 11 sofridos, onde o seu desempenho dentro de campo tem se mostrado regular. Por outro lado, joga em casa nesta quarta e pode, sim, sair na frente do placar.

O Sporting, enquanto isso, vem na 9ª posição com 7 pontos, colecionando duas vitórias, um empate e duas derrotas, com 8 gols marcados e também 8 sofridos, dentro e fora de casa. Depois de duas temporadas exemplares, onde tornou-se campeão em 2021, o elenco precisa da vitória para se recompor.

Além de se enfrentam nesta quarta-feira, pela primeira rodada do grupo D, as equipes também vão jogar na terça-feira, 1º de novembro, pela sexta e última rodada na fase de grupos. Desta vez, o embate será no Estádio José Alvalade, em Lisboa, às 16h (Horário de Brasília).

Prováveis escalações de Eintracht Frankfurt x Sporting

Os alemães tem duas baixas em seu plantel de jogadores. Touré permanece fora, enquanto Buta, por problemas no joelho, segue indisponível e em trabalho de recuperação.

Provável escalação do Eintracht Frankfurt: Kevin Trapp; Jakic, Tuta, N’Dicka, Lenz; Dina Ebimbe, Sow, Lindstrøm; Gotze, Kamada e Kolo Muani.

Para os portugueses, apenas Jovane Cabral continua indisponível por lesão no pé.

Provável escalação do Sporting: Adán; Juste, Coates, Reis; Pedro Porro, Ugarte, Morita, Nuno Santos; Pedro Gonçalves, Edwards e Trincão.

Últimos jogos de Eintracht Frankfurt e Sporting:

EINTRACHT FRANKFURT:

Werder Bremen 3 x 4 Eintracht Frankfurt – Domingo, 28/08 – Campeonato Alemão

Eintracht Frankfurt 4 x 0 RB Leipzig – Sábado, 03/09 – Campeonato Alemão

SPORTING:

Sporting 0 x 2 Chaves – Sábado, 27/08 – Campeonato Português

Estoril 0 x 2 Sporting – Sexta-feira, 02/09 – Campeonato Português

Confira no vídeo como foi a última partida do Frankfurt, pelo fim de semana na Bundesliga.

