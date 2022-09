Onde assistir jogo da Inter de Milão hoje ao vivo na Champions (13/9)

Nesta terça-feira, 13 de setembro, a Inter de Milão visita o Viktoria Plzen pela segunda rodada do grupo C na Champions League, às 13h45 (Horário de Brasília). A partida será no Doosan Arena, na República Tcheca, por isso saiba onde assistir jogo da Inter de Milão hoje ao vivo.

Onde assistir jogo da Inter de Milão hoje ao vivo

O jogo da Inter de Milão hoje terá transmissão do Space, na TV fechada, a partir das 13h45 (Horário de Brasília). O torcedor também poderá curtir a partida através do HBO Max, serviço de streaming.

Com exclusividade, a partida da Champions League será transmitida apenas no canal Space, disponível em operadoras de TV por assinatura. O torcedor deve sintonizar o canal em qualquer estado do Brasil ao vivo.

Não é assinante da TV fechada? Fique tranquilo, existe também a opção de curtir através do HBO Max, plataforma de streaming por assinatura. Em sua programação estão disponíveis filmes, séries e muito futebol da Champions em tempo real com imagem.

Para quem já é assinante, basta acessar o aplicativo pelo celular, Android ou iOS, tablet, computador ou smart TV, enquanto torcedores que gostariam de tornar-se membros deve acessar www.hbomax.com e, por valores entre R$ 19,90 ou R$ 27,90, tornar-se membro da plataforma.

Viktoria Plzen x Inter de Milão:

Horário : 13h45 (horário de Brasília)

: 13h45 (horário de Brasília) Rodada : 2ª rodada da Champions League

: 2ª rodada da Champions League Arbitragem : Sandro Schärer

: Sandro Schärer VAR : Fedayi San

: Fedayi San Local : Doosan Arena, em Plzne, na República Tcheca

: Doosan Arena, em Plzne, na República Tcheca Onde assistir jogo da Inter de Milão hoje: Space e HBO Max

Viktoria Plzen x Inter de Milão: como vem as equipes?

A equipe do Viktoria Plzen, lanterna do grupo C, não teve a estreia que gostaria na fase de grupos da Champions. O elenco tcheco foi goleado pelo Barcelona em 5 a 1, fora de casa. Nesta terça-feira, o Plzen terá a vantagem de jogar em casa e contar com o apoio da torcida, mesmo com forte oponente pela frente. No Campeonato Tcheco, é vice-líder com 19 pontos. Para os anfitriões, nenhuma nova baixa no plantel de jogadores.

Provável escalação do Viktoria: Stanek; Jemelka, Pernica, Hejda, Holík; Bucha, Kalvach, Mosquera, Sykora; Kopic e Chory.

A equipe da Inter também perdeu na estreia pela Liga dos Campeões. Diante do Bayern de Munique, o grupo italiano sofreu para buscar o ataque, derrotado em 2 a 0 dentro de casa. Com o resultado, foi parar em terceiro lugar sem pontos marcados. No Campeonato Italiano, ocupa a 7ª posição com 12 pontos. Lukaku continua indisponível pela equipe da Inter

Provável escalação da Inter de Milão: Handanovic (Onana); Skriniar, De Vrij, Bastoni; Barella, Dumfries, Çalhanoglu, Brozovic, Gosens; Dzeko e Lautaro Martínez.

GRUPO C

1 Barcelona – 3 pontos

2 Bayern de Munique – 3 pontos

3 Inter de Milão – 0 pontos

4 Plzen – 0 pontos

Últimos jogos:

No último sábado (10/09), o Viktoria venceu o Sigma por 3 a 2, fora de casa, pela oitava rodada do Campeonato Tcheco. Os gols foram de Chorý, dois gols, e Havel.

Já a Inter de Milão também venceu no sábado por 1 a 0, em casa, diante do Torino, pela sexta rodada do Campeonato Italiano. O gol foi de Brozovic.

Jogos da Champions League hoje

A segunda rodada da fase de grupos na Champions vai começar! Nesta terça-feira, 13 de setembro, sete partidas serão realizadas no período da tarde.

O destaque vai para o jogo entre Bayern de Munique e Barcelona, enquanto o Rangers enfrenta o Napoli. Por fim, a partida entre Liverpool e Ajax também promete bom futebol.

Confira todos os jogos de hoje na Liga dos Campeões pela rodada e onde assistir cada um deles.

Viktoria Plzen x Inter de Milão – 13h45 (Space e HBO Max)

Sporting x Tottenham – 13h45 (TNT e HBO Max)

Liverpool x Ajax – 16h (HBO Max)

Bayern de Munique x Barcelona – 16h (SBT, TNT e HBO Max)

Porto x Club Brugge – 16h (HBO Max)

Bayer Leverkusen x Atlético de Madrid – 16h (Space e HBO Max)

Olympique de Marseille x Eintracht Frankfurt – 16h (HBO Max)

Você sabe quem são os maiores campões da Champions?