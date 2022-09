Onde assistir jogo do Ajax hoje x Rangers ao vivo na Champions (07/09)

O Ajax estreia na Champions League nesta quarta-feira, 7 de setembro, contra o Rangers. A partida está marcada para às 13h45 (horário de Brasília), na Amsterdam Arena, válida pela primeira rodada do grupo A. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir jogo do Ajax hoje.

Também estão no grupo A da Champions League os times do Liverpool e Napoli. Os dois se enfrentam nesta quarta, na Itália.

Onde assistir jogo do Ajax hoje na Champions?

O jogo do Ajax hoje vai passar na TNT, a partir das 13h45 (horário de Brasília). Além disso, o torcedor também pode acompanhar através do HBO Max, serviço de streaming para assinantes.

Vai começar a nova temporada da Champions League! A partida entre Ajax e Rangers nesta quarta-feira estará disponível no canal da TNT para todos os estados do Brasil. Porém, a emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Não tem a TV fechada em casa? Fique tranquilo porque existe outra maneira de assistir ao jogo do Ajax hoje. A plataforma do HBO Max disponibiliza a transmissão ao vivo de todas as partidas da rodada na Champions League, disponível para aplicativo de celular, tablet, computador e até na smart TV.

Para quem ainda não é assinante, basta acessar www.hbomax.com. Clique em “Assine agora” e aí opte pelo melhor pacote ao seu bolso, com valores de R$ 19,90 ou R$ 27,90 ao mês.

Ajax x Rangers

Horário: 13h45 (horário de Brasília)

Local: Amsterdam Arena

Arbitragem: Referee Tobias Stieler

VAR: Christian Dingert

Rodada: Primeira rodada do grupo A

Onde assistir jogo do Ajax hoje: TNT e HBO Max

Como está o Ajax na temporada?

Líder do Campeonato Holandês com 15 pontos, o Ajax é o grande favorito na disputa de estreia, pelo grupo A, nesta quarta-feira. Não apenas por jogar em casa, mas pelo desempenho que vem mostrando semana por semana.

No Campeonato Holandês, o elenco de Amsterdam tem aproveitamento em 100%, ou seja, venceu as cinco partidas que disputou até aqui. Além disso, também é a melhor campanha com 16 gols marcados a apenas 3 sofridos.

O time perdeu uma grande peça de seu elenco nesta temporada. Antony, brasileiro e ex-jogador do São Paulo, transferiu-se para o Manchester United neste verão europeu. Agora, a equipe holandesa terá de encontrar o balanço no ataque para continua vencendo como sempre, até alcançar a classificação nas oitavas.

Pelo grupo A estão Liverpool, Napoli, Ajax e Rangers.

Prováveis escalações de Ajax x Rangers hoje

Antony transferiu-se para o Manchester United, enquanto Ihattaren é o único desfalque dos anfitriões na partida desta quarta-feira.

Provável escalação do Ajax: Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Klaassen, Álvarez, Berghuis; Tadic, Brobbey e Bergwijn.

Para os visitantes, uma grande lista de baixas. Por lesões, Lawrence, Davies e Helander estão indisponíveis para jogar a partida de estreia.

Provável escalação do Rangers: McGregor; Tavernier, Goldson, Sands, Barisic; Davis, Lundstram; Tillman, Kamara, Kent; Colak.

Últimos jogos de Ajax e Rangers;

AJAX:

Utrecht 0 x 2 Ajax – Domingo, 28/08 – Campeonato Holandês

Ajax 4 x 0 Cambuur – Sábado, 03/09 – Campeonato Holandês

RANGERS:

Rangers 3 x 1 Queen of the South – Terça, 30/08 – Copa da Liga Escocesa

Celtic 4 x 0 Rangers – Sábado, 03/09 – Campeonato Escocês

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida do Ajax, realizada no fim de semana.

