Onde assistir jogo do Atlético de Madrid hoje x Porto (7/9)

Disputando a rodada de estreia no grupo B da Champions League, o Atlético de Madrid enfrenta o Porto nesta quarta-feira, 7 de setembro. Saiba onde assistir jogo do Atlético de Madrid hoje, partida que acontece no Estádio Cívitas Metropolitano, às 16h (Horário de Brasília).

Também estão no grupo B as equipes de Bayer Leverkusen e Club Brugge. Nesta primeira rodada da fase de grupos, os clubes se enfrentam nesta quarta-feira, na Bélgica.

Onde assistir jogo do Atlético de Madrid hoje ao vivo

O jogo do Atlético de Madrid e Porto hoje será transmitido no HBO Max, a partir das 16h (horário de Brasília), disponível para todos os assinantes do Brasil.

É isso mesmo torcedor, para assistir ao time de Diego Simeone jogar apenas se for assinante da plataforma do HBO, disponível em todo o país. Existem diferenças maneiras de acompanhar a partida nesta quarta como pelo celular, tablet, computador ou smart TV, se o televisor for compatível.

Para o torcedor que quer se tornar assinante da plataforma, basta procurar o site oficial www.hbomax.com onde, por valores como R$ 19,90 ou R$ 27,90 por mês com acesso a filme, séries e futebol.

Atlético de Madrid x Porto

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Cívitas Metropolitano, em Madrid, na Espanha

Arbitragem: Szymon Marciniak

VAR: Tomasz Kwiatkowski

Rodada: Primeira rodada do grupo B

Onde assistir jogo do Atlético de Madrid hoje: HBO Max

Prováveis escalações do Atlético de Madrid x Porto hoje:

Felipe, suspenso, não é o único desfalque dos anfitriões. Savic e Reguillón, por lesões, estão fora da competição nesta primeira rodada da fase de grupos.

Provável escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Carrasco, Reinildo, Witsel, Giménez, Molina; Koke, Kondogbia, Marcos Llorente; João Félix e Morata.

Para o elenco português, nenhuma nova baixa no plantel foi detectada.

Provável escalação do Porto: Diogo Costa; Zaidu, David Carmo, Pepe, João Mário; Uribe, Eustáquio, Pepê, Otávio; Taremi e Evanilson.

Histórico de Atlético de Madrid x Porto:

Em toda a história do futebol, as equipes de Porto e Atlético de Madrid se enfrentaram em 10 oportunidades, sendo 4 vitórias aos espanhóis, apenas 2 para os portugueses e 4 empates, de acordo com dados do portal Transfermarkt.

No quesito gols, o Atleti também leva a melhor com 11 diante de 10 gols do Porto, em confrontos da Champions League, desde 1963, quando disputaram pela primeira vez no antigo Taça das Cidades com Feiras.

A última partida entre Atlético de Madrid e Porto aconteceu em 7 de dezembro de 2021, pela fase de grupos da Liga dos Campeões na temporada 21/22. Jogando no Estádio do Dragão, em Porto, o elenco espanhol de Diego Simeone levou a melhor por 1 x 3, com gols de Griezmann, De Paul e Correa. Sérgio Oliveira descontou.

Confira como foi a última partida entre os times.

Últimos jogos de Atlético de Madrid e Porto

ATLÉTICO DE MADRID:

Valencia 0 x 1 Atlético de Madrid – Segunda-feira, 29/09 – Campeonato Espanhol

Real Sociedad 1 x 1 Atlético de Madrid – Sábado, 03/09 – Campeonato Espanhol

PORTO:

Rio Ave 3 x 1 Porto – Domingo, 28/08 – Campeonato Português

Gil Vicente 0 x 2 Porto – Sábado, 03/09 – Campeonato Português

