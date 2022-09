Onde assistir jogo do Barcelona hoje x Viktoria Plzen na Champions (7/9)

Com Lewandowski em campo, o Barcelona estreia na Champions League nesta quarta-feira, 7 de setembro, diante do Viktoria Plzen, pela primeira rodada do grupo C. Jogando no Campo Nou, a partida tem início às 16h (horário de Brasília). Confira a seguir onde assistir jogo do Barcelona hoje.

Integram também o grupo C os times de Bayern de Munique e Inter de Milão. Nesta quarta-feira pela primeira rodada da fase de grupos, os dois se enfrentam na Itália.

Onde assistir jogo do Barcelona hoje ao vivo?

O jogo do Barcelona hoje vai passar na TNT, às 16h (Horário de Brasília). Além disso, a partida também será transmitida no HBO Max, plataforma de streaming disponível em todo o país.

Para a felicidade do torcedor, a partida do Barcelona na Champions League hoje vai passar no canal da TNT, disponível para todo o território brasileiro. No entanto, apenas assinantes de operadoras da TV fechada tem acesso a programação. Para obter a emissora, é necessário entrar em contato com a operadora.

Para quem não é assinante da TV fechada, a opção é assistir pelo HBO Max, plataforma de streaming para assinantes. O torcedor que já tem o produto pode assistir através do celular, tablet, computador ou smart TV através do e-mail e a senha de usuário.

Deseja cadastrar-se e se tornar assinante? No site da plataforma (www.hbomax.com) estão disponíveis os pacotes de assinatura, por R$ 19,90 ou R$ 27,90 por mês.

Barcelona x Viktoria Plzen

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Camp Nou, em Barcelona, na Espanha

Arbitragem: Lawrence Visser

VAR: Benoît Millot

Rodada: Primeira rodada do grupo C

Onde assistir jogo do Barcelona hoje: TNT e HBO Max

Lewandowski vai jogar hoje?

O atacante Robert Lewandowski deve jogar nesta quarta-feira, contra o Viktoria Plzen, pelo Barcelona na primeira rodada da Champions League. O polonês está 100% fisicamente e por isso deve vestir a camisa do clube espanhol para garantir os três primeiros pontos no torneio.

O Barcelona é vice-líder do Campeonato Espanhol com 10 pontos, conquistados em três vitórias e um empate, sem nenhuma derrota na nova temporada do futebol em seu país. O novo contratado pelo clube já marcou cinco gols desde que chegou em quatro jogos disputados, todos no Campeonato Espanhol.

Nesta quarta-feira, o elenco enfrenta uma equipe que não deve se classificar para a próxima fase. Jogando em casa e com o melhor elenco, o Barcelona deve garantir facilmente a vitória e consequentemente os três pontos para assumir a liderança. Agora, resta saber se Lewandowski ainda será o artilheiro como costumava ser no Bayern de Munique.

Leia também: Quem o Athletico PR vai enfrentar na final da Libertadores 2022?