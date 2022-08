Onde assistir jogo do Benfica hoje na Champions (23/08)

Valendo a vaga para a fase de grupos da Champions League, o Benfica enfrenta o Dínamo de Kiev nesta terça-feira, 23 de agosto, a partir das 16h (horário de Brasília), no Estádio da Luz, pelo embate de volta nos playoffs. Onde assistir jogo do Benfica hoje ao vivo e todas as informações você confere no texto a seguir.

O Benfica só precisa de um empate para se classificar para a fase de grupos da Champions.

Onde assistir jogo do Benfica hoje ao vivo

O jogo do Benfica hoje vai passar no SBT, TNT e HBO Max, a partir das 16h (Horário de Brasília).

É isso mesmo torcedor, a partida entre Benfica e Dínamo pela Champions tem transmissão na TV aberta através do SBT, disponível para todos os estados do país. A emissora exibe o pré-jogo com muita informação diretamente de Portugal, com narração de Luiz Alano e comentários de Mauro Cezar Pereira e Nadine Basttos.

Para quem gosta de assistir online, a opção é o site da emissora www.sbt.com.br, responsável por retransmitir as imagens do confronto de graça e ao vivo. É só acessar o portal tanto pelo computador como pelo celular, clicar em “Ao vivo” escrito na parte superior à esquerda e assistir.

Porém, outra opção para o torcedor que já está acostumado é a TNT, canal disponível somente em operadoras de TV fechada. Aqui, somente assinantes é quem tem a possibilidade de acompanhar os lances do embate, assim como o HBO Max.

A plataforma de streaming do HBO só pode ser encontrada no site (www.hbomax.com) por valores entre R$14,90 e R$27,90 ao mês, com possibilidade de assistir pelo computador, tablet, smart TV ou pelo celular.

Primeiro jogo do Benfica x Dínamo de Kiev

O confronto entre Benfica e Dínamo desta terça é o oitavo em toda a história do futebol. São cinco vitórias ao time português, um empate e um triunfo aos ucranianos.

No primeiro duelo dos playoffs na temporada, o Benfica venceu por 2 a 0, garantindo a vantagem para a partida de volta na competição. A partida aconteceu em 17 de agosto, quarta-feira, no Estádio LKS.

O time português dominou o adversário por toda a partida. Com apenas 9 minutos no primeiro tempo, abriu o placar com Gilberto. Depois, aos 37, Gonçalo Ramos ampliou o placar e garantiu a vantagem ao Benfica no duelo dos playoffs da Champions.

Confira no vídeo os melhores momentos da primeira partida.

Prováveis escalações de Benfica x Dínamo de Kiev

O time do Benfica não tem novas baixas para o confronto desta terça-feira. Apenas Lucas Veríssimo é o único jogador fora do plantel de disponíveis.

Provável escalação do Benfica: Vlachodimos; Otamendi, Gilberto, Morato, Alex Grimaldo; Florentino Luís, Fernández, Rafa; David Neres, João Mário e Gonçalo.

O elenco ucraniano, por outro lado, também não tem jogadores fora.

Provável escalação do Dínamo de Kiev: Bushchan; Dubinchak, Popov, Zabarnyi, Kedziora; Tsygankov, Andrievsky, Shaparenko, Shepelev; Buyalskyi e Besedin.

Fase de grupos da Champions 2022/23

Trinta e duas equipes disputam a Champions League na fase de grupos. O sorteio acontecerá em 25 de agosto, quinta-feira, separando os elencos em oito grupos de quatro cada, onde jogam por seis rodadas no sistema de pontos corridos.

Os playoffs são a última etapa na fase preliminar da Champions. Os seis vencedores avançam de maneira direta para os classificados na fase de grupos, onde irão participar do sorteio da UEFA no fim de agosto. Dessa maneira, serão 26 equipes classificadas automaticamente através de seus campeonatos nacionais e 6 vencedores dos play-offs.

O Pote 1 tem os campeões da Champions e Liga Europa, além dos seis campeões das principais ligas. Do Pote 2 ao 4 estão os classificados no ranking de acordo com o coeficiente do clube. É importante ressaltar que equipes do mesmo país não podem se enfrentar.

A fase de grupos tem início em 6 de setembro de 2022, seguindo até o dia 2 de novembro. Daí, o sorteio das oitavas será realizado no dia 7 de novembro.

