Onde assistir jogo do Tottenham hoje x Olympique na Champions (7/9)

Pela primeira rodada do grupo D na Champions League, o Tottenham enfrenta o Olympique de Marseille nesta quarta-feira, 7 de setembro, às 16h (Horário de Brasília), no New Tottenham Hotspur Football Stadium, em Londres. Saiba onde assistir jogo do Tottenham hoje e todas as informações que você precisa saber no texto.

Integram o grupo D também as equipes de Eintracht Frankfurt e Sporting. Ambos se enfrentam nesta quarta-feira, pela primeira rodada, na Alemanha.

Onde assistir jogo do Tottenham hoje ao vivo?

O jogo do Tottenham hoje terá transmissão do HBO Max, às 16h (Horário de Brasília). A plataforma está disponível apenas para assinantes em todo o Brasil.

É isso mesmo o que você leu torcedor, a partida entre Tottenham e Olympique de Marseille não vai passar em nenhum canal da televisão. Por isso apenas assinantes é que poderão acompanhar de perto os melhores lances do embate na primeira rodada.

Para quem já é assinante basta acessar o aplicativo seja pelo celular, tablet, computador ou smart TV, se o televisor for compatível, inserir o e-mail e a senha de usuário, encontrar o menu de jogos do dia e escolher o que quer assistir pelo dia.

Para quem desejar tornar-se membro da plataforma de streaming, é possível verificar todos os pacotes do HBO através do site www.hbomax.com por R$ 19,90 ou R$ 27,90 por mês. A programação também inclui filmes, séries e desenhos.

Tottenham x Olympique de Marseille

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: New Tottenham Hotspur Football Stadium

Arbitragem: Slavko Vincic

VAR: Bastian Dankert

Rodada: Primeira rodada do grupo D

Onde assistir jogo do Tottenham hoje: HBO Max

Tottenham e Olympique na temporada

Sob o comando de Antonio Conte, o Tottenham ocupa a 3ª posição do Campeonato Inglês com 14 pontos, apenas um a menos do que o líder Arsenal. O elenco conquistou quatro vitórias e dois empates, somando 12 gols marcados e apenas 5 sofridos, com a presença de Harry Kane, Son e Richarlison no ataque. Depois de chegar na final da Champios em 2019 mas perder para o Liverpool, o grupo londrino espera fazer uma boa temporada.

Do outro lado, o Olympique faz uma campanha impecável no Campeonato Francês. Vice-líder com 16 pontos, disputa a liderança com o PSG, somando cinco vitórias e apenas um empate, com 13 gols marcados e 3 sofridos dentro e fora de campo. Em seu elenco Payet é o grande destaque, ao lado do brasileiro Gerson, ex-jogador do Flamengo, e Under. Para a temporada da Champions, busca a classificação nas oitavas de final em seu grupo.

Prováveis escalações de Tottenham x Olympique de Marseille:

Para o técnico Antonio Conte, a equipe não tem baixas.

Provável escalação do Tottenham: Lloris; Romero, Dier, Davies; Emerson, Højbjerg, Bentancur, Perišić; Kulusevski, Son e Harry Kane.

Alexis Sánchez cumpre suspensão e por isso não está disponível nesta quarta-feira. Sem lesões no plantel de jogadores, o Olympique deve estar completo.

Provável escalação do Olympique de Marseille: Pau López; Mbemba, Bailly, Gigot; Clauss, Rongier, Gerson, Nuno Tavares; Cengiz Under, Suárez e Payet.

Últimos jogos de Tottenham e Olympique de Marseille:

TOTTENHAM:

West Ham 1 x 1 Tottenham – Quarta-feira, 31/08 – Campeonato Inglês

Tottenham 2 x 1 Fulham – Sábado, 03/09 – Campeonato Inglês

OLYMPIQUE:

Olympique 1 x 0 Clermont – Quarta-feira, 31/08 – Campeonato Francês

Auxerre 0 x 2 Olympique – Sábado, 03/09 – Campeonato Francês

Confira no vídeo como foi a última partida do Tottenham, vitória diante do Fulham na Premier League.

