Tabela do Mundial de Vôlei Masculino 2022: jogos do mata-mata

Tabela do Mundial de Vôlei Masculino 2022: jogos do mata-mata

É decisão no Campeonato Mundial de Vôlei Masculino de 2022! Dezesseis seleções disputam as oitavas de final na temporada, incluindo o Brasil, que busca o quarto título da competição. A tabela do Mundial de Vôlei Masculino 2022 já está definida, assim como o chaveamento do torneio por isso confira todos os jogos e horários.

Tabela do Mundial de Vôlei Masculino 2022

As equipes de Brasil, Irã, Polônia, Tunísia, Turquia, Estados Unidos, Argentina, Sérvia, Eslovênia, Alemanha, Ucrânia, Holanda, Cuba, Itália, França e Japão disputam as oitavas de final do Mundial de Vôlei Masculino na temporada.

Para chegar até aqui, elas terminaram em primeiro e segundo lugar na classificação dos seus grupos na primeira fase da competição, além dos melhores terceiros lugares também. O Brasil garantiu-se em primeiro no grupo B, com 8 pontos, deixando para trás o Japão, Cuba e Catar.

Nas oitavas de final, os elencos se enfrentam e depois os vencedores avançam para as quartas, seguindo para a semifinal e por fim a grande decisão do título. O Mundial tem disputa também pelo terceiro lugar, reunindo os perdedores das semifinais.

Confira a tabela do Mundial de Vôlei Masculino 2022 completa a seguir com os jogos.

OITAVAS DE FINAL:

Polônia x Tunísia (1)

Estados Unidos x Turquia (2)

Argentina x Sérvia (3)

Brasil x Irã (4)

Alemanha x Eslovênia (5)

Holanda x Ucrânia (6)

Cuba x Itália (7)

França x Japão (8)

QUARTAS DE FINAL:

Polônia/Tunísia X Estados Unidos/Turquia

Argentina/Sérvia X Brasil/Irã

Alemanha/Eslovênia X Holanda/Ucrânia

Cuba/Itália X França/Japão

2022 Men's World Champs ROUND OF 16 🤯! 📺 Which matches are you excited to watch on VBTV? ⏰ Full schedule: https://t.co/S8FLALq91a ⚡️ #Electrifying2022 #Volleyball #MWCH2022 pic.twitter.com/hsu4OXXJis — Volleyball World (@volleyballworld) September 1, 2022

Classificação final do Mundial de Vôlei Masculino 2022

Até chegarem na fase final da competição masculina, as seleções disputaram a fase de grupos, onde por três rodadas definiram as duas primeiras posições para se classificarem.

O Brasil terminou em primeiro lugar, enquanto Sérvia, Polônia, França, Itália e Holanda também se garantiram entre os líderes, ganhando a vantagem na hora das oitavas de final.

Mas como ficou a classificação do grupos? Confira a seguir.

GRUPO A

1 Sérvia – 9 pontos

2 Ucrânia – 6 pontos

3 Tunísia – 3 pontos

4 Porto Rico – 0 ponto

GRUPO B

1 Brasil – 8 pontos

2 Japão – 6 pontos

3 Cuba – 4 pontos

4 Catar – 0 ponto

GRUPO C

1 Polônia – 9 pontos

2 Estados Unidos – 6 pontos

3 México – 2 pontos

4 Bulgária – 1 ponto

GRUPO D

1 França – 9 pontos

2 Eslovênia – 7 pontos

3 Alemanha – 3 pontos

4 Camarões – 0 pontos

GRUPO E

1 Itália – 9 pontos

2 Turquia – 6 pontos

3 Canadá – 3 pontos

4 China – 0 pontos

GRUPO F

1 Holanda – 8 pontos

2 Irã – 5 pontos

3 Argentina – 3 pontos

4 Egito – 1 ponto

Campeões de Mundial do Vôlei Masculino

A Rússia é a maior campeã de toda a história do Mundial de Vôlei masculino. Com 6 medalhas de ouro, a antiga União Soviética garantiu-se no topo com vantagem, com relação ao rivais.

O Brasil vem em segundo lugar com 3 título, seguido da Itália e Polônia também com 3 e a República Tcheca com 2 taças. Fechando a conta, EUA e Alemanha (Oriental) possuem 1 para cada.

Confira a lista de campeões.

Rússia – 6 títulos

Brasil – 3 títulos

Itália – 3 títulos

Polônia – 3 títulos

República Tcheca – 2 títulos

Estados Unidos – 1 título

Alemanha Oriental – 1 título

Leia também: Copa do Mundo 2022 escalação do Brasil e destaques no elenco