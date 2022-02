Onde assistir jogo do Villarreal x Juventus hoje e horário da Champions

O Villarreal recebe a Juventus nesta terça-feira, 22/02, no Estádio de La Cerámica, em Vila-real, pelo jogo de ida nas oitavas de final da Champions League, a partir das 17h (Horário de Brasília). Onde assistir o jogo da Juventus hoje na TV e na web o torcedor confere abaixo.

Onde assistir o jogo do Villarreal e Juventus hoje ao vivo

O jogo da Juventus hoje vai passar no canal Space e no streaming HBO Max, a partir das 17h (Horário de Brasília), para todo o Brasil.

A plataforma de streaming HBO Max é a opção para quem prefere assistir online como e onde quiser, disponível no site (www.hbomax.com) ou aplicativo pelos valores de R$19,90 ou R$27,90 ao mês.

Dados: 22/02/2022

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Árbitro: Daniel Siebert (ALE)

Local: Estádio de La Cerámica, em Vila-real, na Espanha

Transmissão: Space e HBO Max

> Tem prorrogação no mata-mata da Champions League?

Como estão as equipes na temporada?

O Villarreal vem de vitória em cima do Granada no último fim de semana pelo Campeonato Espanhol, ocupando a sexta posição com 39 pontos. Na Champions, por outro lado, o grupo terminou em segundo lugar com 10 pontos no grupo F, atrás somente do United. Agora, pretende fazer bonito jogando em casa para abrir a vantagem.

Enquanto isso, a Juventus vem de empate diante do Torino, seu maior rival no Campeonato Italiano enquanto aparece em quarto lugar com 47 pontos. Na Champions, garantiu a liderança do grupo H com 15 pontos depois de vencer cinco partidas e perder somente uma, desbancando o Chelsea na última rodada.

Escalação do Villarreal x Juventus

Coquelin, Peña e Gerard Moreno são os desfalques dos espanhóis.

Na convocação divulgada pela Juve, os jogadores Chiellini, Dybala, Chiesa, Rugani e Kaio Jorge não aparecem e por isso não devem pintar na escalação.

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Peraza; Capoue, Lo Celso, Parejo; Alberto Moreno, Chukwueze, Danjuma

Juventus: Szczesny; De Sciglio, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Zakaria, Rabiot; Morata, Vlahović

Jogos da Champions League nas oitavas

Oito confrontos são realizados nas oitavas de final pela Champions League. Entre os dias 15, 16, 22 e 23, os jogos de ida acontecem na competição. Confira os resultados e quais as datas dos próximos jogos.

PSG 1 x 0 Real Madrid

Sporting 0 x 5 Manchester City

RB Salzburg 1 x 1 Bayern de Munique

Inter de Milão 0 x 2 Liverpool

Terça-feira (22/02)

Chelsea x Lille – 17h

Villarreal x Juventus – 17h

Quarta-feira (23/02)

Atlético de Madrid x Manchester United – 17h

Benfica x Ajax – 17h

Veja como foi o último jogo da Juventus.